مصابون ومفقودون بانفجار لأكبر مصنع كيميائي جنوب ألمانيا

أدى انفجار في أكبر مصنع كيميائي جنوب غرب ألمانيا، يوم الاثنين، الى إصابة عدد من الأشخاص، فيما فقد عدد آخر منهم.

ونقلت وكالات عن متحدث باسم شركة ” BASF” في منطقة لودفيغ سخافين حيث وقع الانفجار، توقعه أن تسرباً للوقود كان سبب الانفجار الذي حدث حوالي الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار، في وقت تواصل فيه فرق الإطفاء العمل على إخماد النيران المندلعة.

وناشدت السلطات المحلية سكان المدينة التزام منازلهم وإيصاد الأبواب والنوافذ تحسبا لاتساع رقعة الحريق وتلوث الهواء بالانبعاثات السامة التي قد تنجم عنه.

ويعتبر مقر الشركة حيث وقع الانفجار، أكبر مصنع كيميائي ويعمل في هذا المقر وحده حوالي 33 ألف شخص.

شام تايمز

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