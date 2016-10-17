مع إطلاق معركة تحرير الموصل .. القوات العراقية مدعومة بطيران التحالف تستعيد السيطرة على 9 قرى .. قلق أممي على مصير 1.5 مليون مدني بالموصل

استعادت القوات العراقية، يوم الاثنين، السيطرة على 9 قرى في محاور الخازر كانت بيد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وذلك عقب ساعات على إطلاق معركة لاستعادة مدينة الموصل.

ونقلت وسائل إعلام عن القوات الأمنية العراقية قولها انها تمكنت من تحرير 9 قرى في محاور الخازر ووصولها إلى مشارف قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل، فضلا عن تكبيد “داعش” خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

وقال مصدر أمني في نينوى، تم تدمير أكثر من 43 هدافا لـ”داعش” بقصف جوي نفذته طائرات الجيش العراقي والتحالف الدولي، لافتا إلى انهيار دفاعات التنظيم في محور سد الموصل، كما تقوم قوات الحشد الشعبي بإزالة السواتر الترابية من محور الشورى وتتقدم بعد تدمير 16 ثكنة عسكرية تابعة للتنظيم الإرهابي.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن نفسه، ان عوائل التنظيم سارعت بالفرار من مركز المدينة باتجاه قرية ناوران غرب بعشيقة إثر قصف كتائب مدفعية الجيش العراقي والبيشمركة على مقراتهم.

وتم في اطار المعركة تحرير مركز قضاء بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل، من سيطرة تنظيم “داعش”، بتقدم قوات الفرقة الذهبية وبإسناد من الجيش العراقي والبيشمركة.

وتشارك القوات الأمريكية في المعركة، عبر قصف باستخدام صواريخ “ذكية” تستهدف مواقع التنظيم انطلاقا من من قاعدة القيارة، في الوقت الذي بدأت فيه القوات العراقية قصفا بريا لمعاقل التنظيم الإرهابي، مدعوما بغطاء جوي وغارات تشنها قوات التحالف.

وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات البيشمركة التي تشارك في عملية استعادة الموصل قصفت معاقل المسلحين في المحاور الشمالية الشرقية للمدينة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن في كلمة بثت على التلفزيون الرسمي فجر الاثنين، اطلاق معركة تحرير الموصل من يد “داعش”.

وقال العبادي خلال ذلك “يا أبناء شعبنا العزيز يا أبناء محافظة نينوى الأحبة لقد دقت ساعة الانتصار وبدأت عمليات تحرير الموصل”. وتابع “أعلن اليوم بدء هذه العمليات لتحريركم من بطش وإرهاب داعش”. وأكد العبادي أن دخول الموصل سيقتصر على الجيش العراقي والشرطة.

ويشارك “الحشد الوطني” بزعامة محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي في العملية، كما كانت قوات “البيشمركة” قد عززت وجودها الميداني في جميع المحاور المحيطة بمدينة الموصل مع اقتراب موعد انطلاق معركة تحرير المدينة، فضلا عن إعلان “حزب العمال الكردستاني” جاهزيته للمعركة.

يذكر أن التحالف الدولي الذي يضم اكثر من 60 دولة، يشن بشكل رئيسي ضربات جوية ويقوم بتدريب القوات العراقية وتأمين السلاح والتجهيزات لها. وقد تم نشر آلاف الرجال في العراق في مهمات تأهيل.

قلق أممي على مصير 1.5 مليون مدني في الموصل

مع انطلاق معركة الموصل أبدت الأمم المتحدة “القلق” على مصير 1.5 مليون مدني هناك، وخاصة مع مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي في المعركة.

وقال ستيفن أوبراين نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ إنه يشعر بـ”قلق بالغ” بشأن سلامة نحو 1.5 مليون شخص يعيشون في الموصل.

الخوف على مصير مليون مدني

وأضاف أوبراين أن هؤلاء قد يتأثرون “جراء العمليات العسكرية، والعائلات هناك معرضة لخطر شديد وقد تجد نفسها ضحية لتبادل إطلاق النار أو مستهدفة من جانب قناصة، وفي أسوأ الأحوال، ونظرا إلى شدة الأعمال القتالية ونطاقها، قد يجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم”.

وشدد المسؤول الدولي على أن الأطفال وكبار السن هم من بين الأكثر تعرضا للخطر، مضيفا أن “عشرات الآلاف من الفتيات والفتيان والنساء والرجال العراقيين قد يكونون تحت الحصار أو قد يستخدمون دروعا بشرية، وقد يتم طرد الآلاف قصرا أو قد يجدون أنفسهم عالقين بين خطوط القتال”.

وجدد أوبراين دعوته جميع أطراف النزاع إلى “احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدة التي يستحقونها”.

مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي

وكانت ميليشيا الحشد الشعبي والقوات العراقية بدأت فجر اليوم الإثنين معركة السيطرة على مدينة الموصل بقصف مدفعي على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية بالتزامن مع قصف جوي لطائرات التحالف الدولي.

وأعلن رئيس وزراء النظام العراقي حيدر العبادي، صباح اليوم الإثنين، عن انطلاق معركة الموصل، ودعا العبادي، في كلمة متلفزة ألقاها وهو يرتدي الزيّ العسكري، أهالي الموصل للتعاون مع القوات العراقية.

وفي وقت سابق كانت مليشيات الحشد الشعبي قد أكدت مشاركتها في معركة الموصل لجانب قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق التي تحشد قواتها منذ شهور حول الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ أكثر من سنتين.

ويأتي هذا التأكيد رغم مطالب من عراقيين بعدم مشاركة الحشد في هذه الحرب خشية تحولها إلى حرب طائفية في ظل اتهام للحشد بالقيام بتطهير ضد السنة في معارك سابقة.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي إن الحشد سيشارك في معركة الموصل، وإن قطاعاته العسكرية بدأت بالتحرك باتجاه المدينة للمشاركة في العمليات وفي أكثر من محور.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes