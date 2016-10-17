وزارة العدل ونقابة المحامين السورية تدعوان متضرري عدوان التحالف الأمريكي على أحد مواقع الجيش بدير الزور الراغبين برفع دعاوى قضائية التقدم بالوثائق المطلوبة

أهابت وزارة العدل ونقابة المحامين بالمواطنين الراغبين من ذوي الشهداء والجرحى العسكريين والمدنيين برفع دعاوى قضائية على الصعيد الإقليمي والدولي والمحلي ضد الجناة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على خلفية الاعتداء الآثم لما يسمى “التحالف الأمريكي” المزعوم ضد الإرهاب على أحد مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور بتاريخ 17 أيلول الماضي التقدم بالوثائق المتعلقة بذلك إلى ديوان وزارة العدل أو ديوان المحامي العام في أي من العدليات.

وحدد بلاغ أصدره وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم “نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء 30-11-2016 موعدا أقصى لرفع هذه الدعاوى .

مشيرا إلى أن رفع الدعاوى معفى من الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وأتعاب المحاماة في أي مرحلة من المراحل المتعلقة بالدعاوى التي سترفع”.

وقام طيران التحالف الأميركي في السابع عشر من أيلول الماضي بالاعتداء على أحد مواقع الجيش العربي السوري في جبل ثردة بدير الزور ما أدى إلى وقوع خسائر بالأرواح والعتاد في صفوف قواتنا ومهد بشكل واضح لهجوم إرهابيي “داعش” على الموقع والسيطرة عليه.

سانا

شام تايمز

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