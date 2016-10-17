انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر أحرار الشام بريف إدلب

انفجرت اليوم الإثنين سيارة مفخخة يقودها انتحاري بالقرب من مقر لأحرار الشام في الحامدية جنوب معرة النعمان بريف إدلب، دون تسجيل أي إصابة في صفوف الثوار.

وقال مراسل أورينت، إن انتحارياً حاول تفجير سيارة مفخخة في مقر لأحرار الشام بالحامدية، ولكن السيارة انفجرت قبل وصولها إلى الهدف المخطط له، وأسفر الانفجار عن مقتل الانتحاري فقط، دون تسجيل إصابات في صفوف الثوار أو المدنيين.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت الأسبوع الماضي على حاجز لحركة أحرار الشام الإسلامية في مدخل مدينة سراقب بريف إدلب ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الحركة.

وتعرضت أحرار الشام في الآونة الأخيرة إلى سلسلة من الاغتيالات طالت مجموعة من قادتها، حيث تم توجيه الاتهام إلى فصيل جند الأقصى وتنظيم الدولة بتنفيذ هذه العمليات.

يذكر أن المسؤول الأمني لحركة أحرار الشام بريف إدلب “عبدو حجي” اغتيل مع اثنين من مرافقيه، عبر تفجير عبوة ناسفة قرب معمل قرميد في ريف إدلب الشمالي، وذلك بعد اغتيال مسؤول التصنيع في الحركة “أبو خليل” ليتم بذلك تصفية نحو 15 من قيادات وعناصر “أحرار الشام”، حيث وجه قيادات في الحركة مؤخراً الاتهامات إلى تنظيم “الدولة” (داعش) أو “أجهزة غربية” باستهداف كوادر الحركة بشكل ممنهج.

شام تايمز

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