مصرف بريطاني يغلق حسابات قناة روسيا اليوم

لندن ـ “شام تايمز”: اعلنت القناة التلفزيونية (روسيا اليوم) أن مصرف وستمنستر الوطني (ناشنال ويستمنستر بانك) جمّد جميع حساباتها المصرفية في المملكة المتحدة، لأسباب غير معروفة.

وقالت القناة الحكومية الروسية في بيان إن المصرف المعروف اختصاراً باسم (ناتويست) لم “يقدّم أي تفسير لقراره اغلاق حساباتنا المصرفية في المملكة المتحدة وأكد بأن هذا القرار غير قابل للمراجعة، كما رفضت المجموعة المصرفية (رويال بانك أو سكوتلند)، التي ينتمي إليها، تقديم أي خدمة مصرفية لقناتنا”.

واضافت روسيا اليوم أن المصرف البريطاني “وجّه رسالة إلى مكتبها في لندن يبلغها فيها بأنه قام مؤخراً بمراجعة الترتيبات المصرفية للقناة مع المصرف وقرر على ضوئها التوقف عن تقديمها للقناة، وهو قرار نهائي وغير قابل للمراجعة وليس على استعداد للدخول في أي نقاش حوله”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها مصرف بريطاني حسابات وسيلة اعلامية روسية، وقام بنك باركليز في تموز/يوليو من العام الماضي بتجميد الحساب المصرفي لوكالة الأنباء الروسية (روسيا سيغودنيا) بحجة ادراج مديرها، ديمتري كيسليوف، على لائحة العقوبات الغربية التي فرضها الغرب على موسكو.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حذّرتا روسيا من فرض عقوبات جديدة ضدها إذا واصلت غاراتها الجوية على مدينة حلب، خلال الاجتماع الذي استضافته لندن الأحد لوزيري خارجية البلدين وعدد من نظرائهم الأوروبيين.

ولم تستبعد مصادر مطلعة في لندن اقدام روسيا على اتخاذ خطوات انتقامية بحق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والصحافيين البريطانيين العاملين في موسكو.

شام تايمز

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