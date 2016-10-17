جمعية الصاغة السورية تطالب بمنع تسمية المجوهرات التقليدية بالذهب البرازيلي

وجهت “نقابة الصاغة في دمشق” طلباً إلى “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بإلغاء اللافتات و العناوين الغير دقيقة التي تعتمدها بعض محال بيع الإكسسوارات والمجوهرات التقليدية عندما تضع بعضها على واجهة المحل عبارة (ذهب برازيلي)، الأمر الذي يتسبب باعتقاد بعض المواطنين أن الذهب البرازيلي نوع من الذهب عال القيمة في حين أنه متدني القيمة.

من جهة أخرى أكد نقيب الصاغة “غسان جزماتي” التوصل إلى اتفاق مع “مصرف سورية المركزي” بخصوص نقل الذهب إلى القامشلي بعد خلاف حول الآلية الأفضل لهذه العملية وذلك ضمن اجتماع عقد بينهما لهذه الغاية برعاية حكومية، معتبراً أن تجاوب الحكومة ومصرف سورية المركزي مع مطالب الصاغة كان له دور مهم في تجاوز النقاط الخلافية والوصول إلى صيغة تعاون تضمن المصلحة العامة أولاً وأخيراً.

وأشار جزماتي إلى أن العمل بهذا الاتفاق سيتم اعتباراً من بعد يوم غد الثلاثاء، لافتاً إلى أنه يتضمن السماح بنقل الذهب من دمشق إلى القامشلي بسقف مفتوح دون تحديد كميات بعينها مقارنة بكمية محددة سابقاً لا تتجاوز 100 كيلو غرام عندما تم السماح بنقل الذهب منذ بضعة أشهر.

ونوه جزماتي إلى أن كميات الذهب المنقولة من دمشق سيقابلها نفس الكميات التي تدخل بحيث تتساوى الكميتان حتى لا تنقص الكميات الموجودة بمقدار غرام واحد، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على مقدار الذهب الموجود في كل مكان وعدم تركزه في مكان واحد.‏

يشار بأن أسعار الذهب سجلت استقراراً شبه كامل حيث وصل غرام الذهب من عيار 21 قيراط اليوم سعر 19400 ليرة سورية في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط 16630 ليرة سورية أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 162 ألف ليرة سوية في حين سجلت الأونصة الذهبية السورية سعر 710 آلاف ليرة سورية.

شام تايمز

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