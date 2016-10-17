العفو الدولية تتهم الحكومة الاسترالية بالاستهزاء بالقانون الدولي في معاملة اللاجئين

لندن ـ “شام تايمز”: اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الاسترالية باخضاع اللاجئين وطالبي اللجوء إلى نظام محكم وصارم من سوء المعاملة، والاستهزاء بوقاحة بالقانون الدولي بهدف ابعادهم عن شواطئها.

وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن استراليا انفقت مليارات الدولارات على انشاء نظام سيء للغاية للتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء والمحافظة عليه، وأكد مكتب التدقيق الوطني الاسترالي أن المعالجة الخارجية لقضايا اللاجئين في جزيرة ناورو ومانوس في بابوا غينيا الجديدة تكلف أكثر من 573 ألف دولار استرالي للشخص الواحد في السنة.

واشارت أن الحكومة الاسترالية انفقت قسماً كبيراً من هذه الأموال على الشركات المتعاقدة للعمل في ناورو، مع أن الكثير من هذه الشركات اعلنت بأنها ستوقف أعمالها في الجزيرة وتحوّل موظفون عاملون فيها إلى مخبرين وأوقعوا نفسهم جراء ذلك تحت تهديد الملاحقة الجنائية بتهمة الكشف عن الواقع البائس السائد في الجزيرة.

وقالت آنا نيستات، مديرة قسم الأبحاث في منظمة العفو الدولية، إن الحكومة الاسترالية “تدير سجناً في الهواء الطلق بجزئرة ناورو بقصد إلحاق أكبر قدر من المعاناة غير الضرورية لوقف بعض الناس الأكثر ضعفاً من العالم من محاولة البحث عن ملاذ آمن في بلادها”.

واضافت نيستات أن الحكومة الاسترالية “عملت أيضاً على وضع النساء والرجال والأطفال في مكان معزول لا يستطيعون مغادرته بقصد التسبب في معاناتهم عن عمد وبشكل لا يمكن اصلاحه، وانتهجت سياسية مغايرة تماماً لالتزامات الدول حيال اللاجئين تقلل من الحماية وتزيد من الضرر، ووضعت نفسها جراء ذلك في أسفل قائمة الدول المنتهكة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء”.

شام تايمز

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