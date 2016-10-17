قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بمخيم الركبان للاجئين السوريين على حدود الأردن

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب مالا يقل عن 20 آخرين، يوم الأحد، بهجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش تابعة لفصيل سوري معارض، في مخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود الاردنية السورية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم قوات كتائب الشهيد أحمد العبدو وهي جماعة تابعة لـ”الجيش الحر” وتقاتل ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، قوله إن الهجوم استهدف جماعة “جيش العشائر” في مخيم الركبان.

فيما نقلت صحيفة “الغد” الأردني عن مصادر لم تسمها، ان الانفجار حصل داخل الاراضي السورية، مُقللةً إمكانية التعليق عليها أردنياً، وأكدت أن “ما جرى لم يشكل أي خطر أو تهديد على حدودنا”.

وتدهورت اوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد اعلانها منطقة عسكرية مغلقة، اثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري اردني فيها يقدم خدمات للاجئين اوقع سبعة قتلى و13 جريحا في 21 حزيران، ما يعوق ادخال المساعدات عبر المنظمات الانسانية.

وخفض الاردن، بسبب مخاوف امنية، عدد نقاط عبور القادمين من سوريا من 45 نقطة عام 2012 الى خمس نقاط شرق المملكة عام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى فيما خصص معبران هما الركبان والحدلات للاجئين، قبل تعرض منطقة الركبان للهجوم بسيارة مفخخة.

شام تايمز

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