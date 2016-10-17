قيل إن السبب استشهاد والده بسبب القصف .. لاجئ سوري يفقد صوابه و يصرخ في الشارع و يرمي نفسه أمام السيارات في النمسا

تناقلت وسائل إعلام نمساوية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وناشطون معارضون، على نحو واسع، مقطعاً مصوراً يظهر لاجئاً سورياً فقد صوابه في العاصمة النمساوية فيينا، وبدأ برمي نفسه أمام الترام والسيارات.

ووفق المعلومات فإن الشاب اللاجئ في النمسا، وصل خبر استشهاد والده وأصابة أفراد عائلته جراء قصف نظامي طال خان الشيح بريف دمشق، فلم يحتمل هول الموقف، فحدث ما حدث.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب الذي قيل إنه يدعى “أيهم” وهو يصرخ ويتكلم بكلمات بعضها غير مفهوم عن سوريا وروسيا، ويرمي نفسه أمام السيارات، ويخلع ثيابه ويصعد فوق الترام، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وأشار ناشطون إلى أن “أيهم” يعرف عنه أنه شخص محترم ولم يسبق له أن تسبب بمشاكل، ولكن ما حصل لعائلته دفعه للقيام بما قام به.

ولم يتسن التأكد من صحة المعلومات التي تم تناقلها عن الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مصادر مستقلة أو موثوقة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes