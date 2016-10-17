دراسة : جراثيم لوحة مفاتيحك تزيد 20 ألف مرة على جراثيم المرحاض !

كشفت دراسة جديدة ان الجراثيم الموجودة في لوحة مفاتيح الكومبيوتر تزيد 20 الف مرة على جراثيم المرحاض وان تلوث فأرة الكومبيوتر بهذه الجراثيم يزيد 45 الف مرة على تلوث مقبض صنبور المرحاض.

كما وجدت الدراسة ان بطاقة الهوية التي تُستخدم في دخول مكان العمل والخروج منه هي الأكثر تلوثاً بالجراثيم.

وبحسب الدراسة فان الجراثيم الموجودة على هذه البطاقة تزيد 243 مرة على ما موجود منها على الدمية التي يلعب بها الطفل وتتعرض الى شتى صنوف التلوث.

واختبر الباحثون من شركة سي بي تي ناغيتس الاميريكية للتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات ، عددا من الأدوات الضرورية التي تُستخدم في العمل لقياس ما تحمله من الجراثيم ، وشمل الاختبار الواح مفاتيح والواح تتبع واجهزة الكترونية وهواتف لتحديد عدد الجراثيم التي تستوطن البوصة المربعة.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، أظهرت الحسابات ان الأجهزة الالكترونية تحمل 4.62 مليون جرثومة في البوصة المربعة.

واكتشف الباحثون انواعاً متعددة من الجراثيم التي غزت حياتنا سواء في العمل أو البيت، بينها عصيات ومكورات ايجابية الغرام (تحتفظ بلونها عند معالجتها بصبغة غرام بخلاف السلبية) وقضبان ايجابية الغرام وقضبان سلبية الغرام.

والمعروف ان العصيات شائعة في حالات التسمم الغذائي والمكورات يمكن ان تسبب عدوى عقدية ، وفي حين ان القضبان سلبية الغرام يمكن ان تصبح مقاومة للمضادات الحيوية فان نظيرتها الايجابية لا تُعد مؤذية للبشر.

وقال الباحثون انهم وجدوا ان المكورات ايجابية الغرام مسؤولة عن 42 في المئة من الجراثيم في خمس أدوات ، وتشكل العصيات نحو ربع الجراثيم والقضبان سلبية الغرام 21.5 في المئة من جراثيم هذه الأدوات الخمس.

كما وجدوا ان لوحة التتبع هي الخيار الأفضل لمن يخشى امكانية الاصابة بعدوى. فهي تؤوي شكلين من الجراثيم ـ 67 في المئة قضبان ايجابية الغرام و33 في المئة مكورات ايجابية الغرام.

من جهة اخرى اكتشف الباحثون ان الفأرة تحمل جميع الأصناف الأربعة على اختلافها.

شام تايمز

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