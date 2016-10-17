غاريث بيل يكشف عن أكثر الزملاء اجتهاداً و مرحاً و سرعة بالتدريبات

ردّ اللاعب الدولي الويلزي غاريث بيل على مجموعة من الأسئلة السريعة المتعلقة بزملائه في فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده، كشف من خلالها عن اللاعب الأكثر مثابرة في العمل خلال التدريبات.

وجاءت الأسئلة الخفيفة من طرف صحيفة “توك سبورت” البريطانية، حيث ذكر بيل في أجوبته أنّ النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو و المدافع الفرنسي فاران هما أسرع اللاعبين، حين قال: “رونالدو لاعب سريع جداً، وفاران أيضاً، وبالتالي أعتقد أنهما معاً أسرع لاعبين جاورتهما في مسيرتي”.

وعن أفضل اللاعبين عملاً في الحصص التدريبية، رد النجم الويلزي قائلاً: “بالنسبة لي لوكا مودريتش هو أفضل لاعب يعمل في حصص المران. دائماً ما يواظب على العمل ومستواه مميز.لوكا يرى تمريرات لا يراها شخص آخر غيره على رقعة الميدان.

وتابع بقوله “لقد لعبت إلى جوار لوكا في توتنهام وريال مدريد، وقد كنت شاهداً على ما يقوم به أكثر من مرة”.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، رفض بيل الإجابة على سؤال حول أكثر اللاعبين أناقة واختياراً لملابسه، لكنه كشف عن هوية اللاعب الذي يقضي أطول وقت في غرفة الملابس قبل الخروج لأرضية الميدان، فقال:”إنه جو ليدلي من دون شك.جو يقضي وقتاً طويلاً أمام المرآة من أجل تمشيط شعر لحيته”.

وعن أكثر اللاعبين مرحاً في منتخب ويلز، أجاب بيل: “إنهما جو ليدلي وواين هينيسي. الحقيقة أنهما دائماً ما يمزحان ويشاكسان ويحاولان خلق أجواء مرحة”.

أما في نادي ريال مدريد فهو البرازيلي مارسيليو، الذي قال عنه غاريث بيل:” دائماً ما يمزح مع زملائه ويقوم ببعض الخدع. وهو من يتكلف باختيار الأغاني في غرفة تغيير الملابس، والحقيقة أن خياراته جيدة”.

وقد رأت بعض الصحف الإسبانية أنّ أجوبة غاريث بيل قد تزعج كريستيانو رونالدو الذي كثيراً ما كان يُصور للإعلام على أنّه أكثر اللاعبين مثابرة وانضباطاً في التدريبات.

شام تايمز

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