لاعب مانشستر يونايتد السابق يعتدي على زميله و يسيل دمه !

دخل لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، البرازيلي أندرسون دا سيلفا في اشتباك يدوي عنيف مع أحد زملائه نتج عنه دماء خلال تدريبات فريقه إنتر ناسيونال البرازيلي.

وقالت صحيفة غلوبو البرازيلية الشهيرة أن أندرسون اشتبك مع زميله ويليام خلال التدريبات إثر تسديد لاعب مانشستر يونايتد السابق كرة علت العارضة بمسافة كبيرة وهو الأمر الذي لم يعجب زميله الذي وجه إليه كلمات لم تعجبه.

وأشارت إلى أن أندرسون قام ضرب ويليام بالكوع في أنفه لتسيل الدماء من الأخير قبل أن يتدخل زملاؤهما سريعاً من أجل فض الاشتباك فيما بينهما وإبعادهما عن بعضهما.

ولفتت صحيفة إيلاف ، إلى أن أندرسون سوف يتعرض بكل تأكيد لعقوبة الإيقاف لعدد من المباريات كما أنه سيخضع للتحقيق بسبب الواقعة المؤسفة.

وكان أندرسون قد دافع عن ألوان مانشستر يونايتد في الفترة ما بين عامي 2007 و2015 ولعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل انتقال الأخير إلى صفوف ريال مدريد الإسباني صيف عام 2009.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes