مصرع ابنة العداء الأميركي تايسون غاي بطلق ناري

لقيت ابنة العداء الاميركي الشهير تايسون غاي مصرعها صباح الاحد في حادث تبادل لاطلاق النار داخل مرآب احد المطاعم في مدينة ليكسينغتون (ولاية كنتكي)، وذلك بحسب ما اعلنت الشرطة.

وذكرت الشرطة ان ترينيتي غاي، البالغة من العمر 15 عاما فقط، اصيبت برصاصة في عنقها خلال حادث تبادل اطلاق نار بين اشخاص في سيارتين في مرآت مطعم “كوك اوت” ونقلت الى مستشفى جامعة كنتاكي تشاندلر حيث فارقت الحياة.

واكد غاي، بطل العالم في سباقات 100 و200 م و4 مرات 100 م لعام 2007 قبل ان يتلطخ اسمه لاحقا بفضائح المنشطات ما تسبب بايقافه لمدة عام في 2013، خبر مصرع ابنته في حديث لمحطة “ليكس 18” المحلية، قائلا: “لقد رحلت. انا مشوش تماما. كانت هنا الاسبوع الماضي لقضاء عطلة الخريف. امر لا يصدق. لا املك ادنى فكرة عن الذي حصل”.

وذكر شهود عيان ان تبادل اطلاق النار حصل بين اشخاص في سيارتي دودج تشاردجر رمادية واخرى رياضية داكنة اللون مع زجاج داكن ايضا.

ونجح رجال الشرطة في تقفي اثر سيارة الدودج واوقفت شخصين تشتبه بهما من اجل اخضاعهما للتحقيق، فيما ما زالت تبحث عن السيارة الاخرى والمشتبه بهم الاخرين.

شام تايمز

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