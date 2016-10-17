تايلاند تحذر من رفع أسعار الثياب السوداء بعد وفاة الملك

تهافت المواطنون في تايلاند على شراء الملابس السوداء حداداً على الملك بوميبون أدولياديج، ما دفع السلطات لتحذير التجار من استغلال الموقف وأرسلت فرقا من المفتشين لتفقد الأسواق.

وعمت حالة من الحزن البلاد بعد وفاة الملك بوميبون عن 88 عاما بعد 70 عاما أمضاها على العرش ، وأعلنت الحكومة الحداد لمدة عام وطلبت من الجميع ارتداء الملابس السوداء أو البيضاء وإلغاء الاحتفالات بالأماكن المفتوحة خلال الشهر الأول.

والأسود لون الحداد في تايلاند والأبيض يرمز للنقاء، كما أن اللون الأبيض يرتديه أيضا ذوو الأصول الصينية في الجنازات ، ومنذ وفاة الملك يتشح الناس في بانكوك بالسواد ، وقالت الممرضة نونجراك بانتوتوك: “أشتري ملابس سوداء لي ولعائلتي.. سوف نرتديها لمدة عام”.

ووفق ما ذكرت قناة العربية ، حذرت الحكومة التايلاندية من إمكان نفاد الملابس السوداء من الأسواق بسبب الإقبال الشديد على شرائها ، وقالت وزارة التجارة أيضا إنها ستتعاون مع شركات تصنيع لضمان تزويد ثابت لملابس الحداد.

وطلبت المديرة العامة لوزارة التجارة الداخلية نونتاوان ساكونتانغا من المستهلكين التوقف عن شراء ملابس الحداد الى حين تمكن المصنعين من مجاراة الطلب.

وقالت في تصريحات أوردتها صحيفة “ذي نايشن” المحلية إن “الإمدادات بالقمصان السوداء قد تكون ضعيفة على مدى بضعة أيام غير أن مصنعي الألبسة أكدوا أنه لن يحصل أي انقطاع، كما أنهم سيبقون على الأسعار العادية”.

وأشارت إلى أن بعض المتاجر عمدت الى بيع الملابس السوداء بأسعار مضاعفة منذ وفاة الملك، لافتةً إلى أن أصحاب المحال الذين سيرفعون الأسعار سيغرمون بمبالغ تصل إلى 140 ألف بات (3900 دولار) وبالسجن حتى سبع سنوات.

وقال الميجر جنرال سانسيرن كيوكامنيرد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للصحافيين اليوم السبت: “فيما يتعلق بالقصمان السوداء التي أصبحت باهظة الثمن.. أرسلت وزارة التجارة فرقا للتفتيش على تجار الملابس البيضاء والسوداء للتأكد من أن القمصان لا تباع بأسعار مبالغ فيها”.

من جهته، قال بائع ملابس يدعى سونجركران سونيم: “انتعشت حركة البيع في متجري خلال هذه الفترة مقارنة ببداية العام”. وقال بعض التجار إن مبيعات القمصان القطنية السوداء بلغت المئات منذ وفاة الملك يوم الخميس الماضي.

وقال تجار إن العمل منتعش ولكن نفوا رفع الأسعار ، وقالت البائعة سونكان تانسونان إنها باعت 200 قميص أسود بحلول ظهر السبت و400 قبل يوم.

وأضافت: “أشتريها بتسعين بات (2.60 دولار) من تاجر الجملة وأبيعها بمئة وعشرين أو مئة وثلاثين بات (بين 3.40 و3.70 دولار)”.

شام تايمز

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