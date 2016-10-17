الإعلامية الأردنية علا الفارس تنجو من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لحادث سير مروع

نجت الإعلامية الأردنية علا الفارس، من الموت المحقق في حادث سير أثناء تواجدها في دبي، وكانت برفقة شققيها رامي.

ووفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي ، تم نقلها برفقة شقيقها للمستشفى و خضعا لعدد من الفحوصات الطبية للتأكد على سلامتهما والتي اكدت على إصابتهما برضوض بسيطة.

ونشرت علا الفارس صور من الحادث وفيديو لسيارة شقيقها المحطمة والتي تظهر مدى قوة الحادث.

ويبدو أن الحادث كان بسبب انشغال شقيقها عن الطريق، حيث وجهت الإعلامية الشهيرة تحذيرا لجمهورها من تصوير أي فيديوهات خلال قيادتهم للسيارة والتركيز في القيادة فقط.

شام تايمز

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