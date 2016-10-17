مظلي روماني يلقى مصرعه في قفزة من ارتفاع 3000 متر

قالت السلطات الرومانية إن مظليا محليا لقي حتفه خلال قفزة من ارتفاع 3000 متر بعدما تعطلت مظلته ولم تفتح.

وقال الناطق باسم الشرطة دانيل غراور إن الرجل (27 عاما) توفي فور ارتطامه بالأرض السبت في مطار لونكاني قرب مدينة كلوي شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء ميديا فاكس عن المدرب دورو باشيو الذي كان يرافق لوكاس في الطائرة قبل القفزه القول إن المظلة الاحتياطية للوكاس فتحت فجأة في الطائرة ثم التفت على جناح الطائرة، أما مظلة لوكاس الأساسية فلم تفتح.

وقال باشيو إن لوكاس كان لديه خبرة ستة أعوام في القفز بالمظلات، وكان قد نفذ 400 قفزة سابقة.

شام تايمز

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