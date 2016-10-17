القبض على قاتل المعلم السعودي في شقته بمصر

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على المتهم بقتل المواطن السعودي خليل العميرني (47 عاماً)، والذي عثر عليه مقتولاً داخل شقته بحي الهرم بمحافظة الجيزة بعد انبعاث رائحة كريهة منها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن القاتل ارتكب جريمته بدافع السرقة، ولا زال التحقيق معه مستمراً لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

في السياق ذاته، كشف مصدر أن الجاني سكب على جثة القتيل مادة تسريع العفن وتسبب انتفاخ الجثة، ليضطر الأطباء لحقنها بمواد تخفف من الانتفاخ حتى يتمكنوا من تشريحها،

مشيراً وفقاً لصحيفة عكاظ ، إلى أن جثمان المعلم العميرني من المقرر أن يصل اليوم الأحد إلى الرياض وسيصلى عليه بعد صلاة العصر بجامع الراجحي.

شام تايمز

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