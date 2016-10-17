بسبب حلب .. واشنطن ولندن تدرسان فرض عقوبات اقتصادية على روسيا والنظام السوري .. فرنسا : لن نخفف الضغط على روسيا بشأن سوريا

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن لندن وواشنطن تدرسان فرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد وموسكو بسبب الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في أحياء حلب المحررة.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في لندن، نفكر بالمزيد من العقوبات وأوباما لم يستبعد أي خيار بشأن سوريا، وتابع أن قصف المدنيين في المدينة “جريمة ضد الإنسانية”.

وكانت واشنطن قالت, 4 تشرين الأول, إنها تدرس جميع الخيارات المتاحة بشأن تسوية الأزمة في سوريا، بما فيها العسكرية, الامر الذي قوبل بتهديد من قبل موسكو, محذرة من شن اي عدوان على القوات الحكومية السورية.

واضاف كيري عقب محادثات مع مسؤولين فرنسيين وألمان، “نحن نناقش كل آلية متوفرة لنا، ولكنني لم ألحظ رغبة كبيرة لدى أي أحد في أوروبا لخوض حرب”.

وأعرب كيري عن قلقه وانزعاجه البالغ، بسبب ما يحدث من وحشية في حلب، وقال إن “حلب تمثل أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وإن مسؤولية وقف المأساة في سوريا تقع على عاتق روسيا ونظام الأسد”.

وتشهدت عدة احياء في حلب تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب, الذي اكد ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة.

وأوضح الوزير الأمريكي، أن نشر روسيا صواريخها في سوريا يرفع من مخاطر المواجهة، معتبراً أن 85% من القصف الروسي استهدف المعارضة المعتدلة في سوريا وليس المتطرفين.

وكانت الدفاع الروسية اعلنت في 4 الشهر الجاري، وصول منظومة صواريخ “اس 300” الى سوريا لحماية القاعدة العسكرية الروسية البحرية في طرطوس.

ولفت كيري الى ان المباحثات مع الجانب الروسي والإيرانيين في لوزان بشأن سوريا كانت صريحة، مؤكداً انه “على روسيا ونظام الأسد إدراك أن سقوط حلب لا يعني انتهاء الحرب”.

ومن جهته قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، “توجد الكثير من الطرق التي نقترحها وبينها فرض إجراءات إضافية على النظام وداعميه”.

وأعرب جونسون عن اعتقاده “بأن النظام السوري والروس غير قادرين على الانتصار في حلب، ويجب العمل على فصل (النصرة) عن المعارضة السورية في حلب”، مضيفا أن الحل السلمي ووقف النار يصب في مصلحة الروس على المدى البعيد.

وقال وزير خارجية بريطانيا “نبحث مع واشنطن فرض عقوبات على روسيا ونظام الأسد بسبب حلب”.

وبين جونسون أن “الروس يشعرون بالضغط ويجب أن نواصل ممارسة هذه الضغوط على روسيا وأيضا على نظام الأسد وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة”.

من جهته قال كيري إن حلب تمثل أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وأننا نشعر بالقلق والانزعاج البالغ بسبب ما يحدث من وحشية بحق المدنيين.

و رأى كيري أن وقف المأساة في سوريا يقع على عاتق روسيا ونظام دمشق، لافتا إلى أن روسيا لم تركز جهودها على ضرب تنظيمي “داعش” أو “فتح الشام” بل ركزت على دعم الأسد، مشيرا إلى أن موسكو لا تخدع أحدا في سوريا بقولها أنها تحارب الإرهاب.

وأضاف كيري أن نشر روسيا صواريخ في سوريا يصعد من حدة التوتر، مؤكدا أن معظم القصف الروسي في حلب، يستهدف المعارضة المعتدلة وليس “الإرهابيين”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي “نحن قلقون و منزعجون بسبب ما يجري في مدينة حلب السورية”، معتبرا أن “بإمكان روسيا ونظام بشار الأسد وقف القتل الوحشي في حلب غدا إذا ما قرروا ذلك”.

روسيا تعزز من ترسانتها العسكرية في سوريا

ويأتي اجتماع لندن، بالتزامن مع انطلاق مجموعة سفن حربية روسية من الشمال الأطلسي تتقدمها حاملة “كوزنيتسوف” بطائراتها الـ50، وترافقها أكبر سفينة حربية في العالم، هي سفينة “بطرس الأكبر”، قاصدة الساحل السوري.

وسيتيح هذا الوجود العسكري البحري الروسي على سواحل روساي استخدام الطائرات البحرية لأول مرة في هجمات حقيقية، وهو ما أكده الفريق أول ليونيد إيفاشوف، الذي قال: “سوف يتسنى لنا وللمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر استخدام الطائرات البحرية في القتال الفعلي لا في المناورات، وسيوكل للمروحيات والطائرات الحربية التي تحملها “كوزنيتسوف” الإقلاع وتنفيذ مهام معينة، فيما لم يسبق أن جرى استخدام الطائرات البحرية لتنفيذ مهام فوق اليابسة”.

وكان مجلس “الدوما” الروسي، صادق في الـ7 من تشرين الأول، على الاتفاقية المبرمة بين روسيا الاتحادية ونظام الأسد ، لـ”ضبط معايير بقاء القوات الجوية الروسية العاملة في مطار “حميميم”، وتشريعهم وجود القوات الجوية الروسية في سوريا.

وتتيح الاتفاقية لموسكو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والإمدادات لنظام الأسد، بما يخدم تنفيذ المجموعة الجوية الروسية مهامها، وضمان أمن عسكرييها وظروف معيشتهم في سوريا، دون خضوع السفن والطائرات الروسية لأي رسوم تستوفى من قبل جانب الأسد، كما تضفي على العسكريين الروس وعائلاتهم الحصانة الممنوحة للدبلوماسيين لدى عبورهم حدود سوريا والإقامة على أراضيها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق يوم الأحد، ان روسيا لا تعتزم تخفيف العقوبات الاقتصادية الجوابية التي فرضتها على بعض البلدان الغربية المنخرطة في عقوبات واشنطن ضد روسيا.

فرنسا : لن نخفف الضغط على روسيا بشأن سوريا

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الأحد، إنه لا يعتزم تخفيف الضغط عن روسيا بسبب دعمها للنظام السوري في قتاله ضد المعارضة، منوهاً الى انه ما زال مستعدا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الحرب الدائرة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن أولوند قوله في لقاء لصحيفة فرنسية، “فلاديمير بوتين لا يريد أن يبحث موضوع سوريا بجدية. وأنا مستعد في أي وقت. ولكن لن أخفف الضغط”.

وكان وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت, طالب بداية الشهر الجاري, المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات “صارمة” في التعامل مع روسيا المساهمة بقصف حلب التي وصفها بالـ “شهيدة”.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الأولوية المطلقة هي لوقف القصف ووقف إطلاق النار وقضية المعونات الإنسانية وبدء المفاوضات.

وكان بوتين قد ألغى زيارته المزمعة لباريس في 19 تشرين الأول بعد أن قال أولوند إنه لن يجتمع به إلا للحديث بشأن سوريا.

وسبق لوزير خارجية فرنسا جان مارك أيرولت، ان قال يوم الاثنين الماضي، أن الرئيس فرانسوا هولاند سيأخذ في الاعتبار الوضع في مدينة حلب السورية حينما يقرر ما إذا كان سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور باريس يوم 19 تشرين الأول الجاري.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف .

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes