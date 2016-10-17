لقاء أمريكي أوروبي وحشد روسي جديد في سوريا

لم تمض ساعات قليلة على إخفاق اجتماع لوزان أمس في التوصل لأي اتفاق يذكر، لينتقل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى لندن ويعقد اجتماعاً آخرلـ”نتائج لوزان” ربما يكون أكثر فشلاً، خصوصاً مع وصول حاملة طائرات روسية جديدة إلى شرق المتوسط تحمل معها غطاءً شرعياً جديداً لارتكاب المزيد من الجرائم في سوريا.

كيري يجتمع في لندن

وقبيل وصوله لندن أكد كيري أن محادثات لوزان أسفرت عن “أفكار جديدة” يجب توضيحها في الأيام المقبلة لمحاولة التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار أكثر متانة من الهدنات السابقة، حيث يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الأحد عددا من نظرائه الأوروبيين في لندن لإنعاش جهود وقف إطلاق النار وبحث نتائج اجتماع لوزان، الذي جرى أمس السبت الذي لم يدع إليه الأوروبيون ولم يخرج بنتائج ملموسة، حيث تنتمي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى المجموعة الدولية لدعم سوريا، والتي تضم عددا آخر من الدول.

50 طائرة روسية

وفي غضون ذلك انطلقت من شمال الأطلسي مجموعة سفن حربية روسية تتقدمها حاملة “كوزنيتسوف” بطائراتها الـ50، وترافقها أكبر سفينة حربية في العالم، هي سفينة “بطرس الأكبر”، قاصدة الساحل السوري، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم”.

وذكر أسطول الشمال، أن “الأميرال كوزنيتسوف” انطلقت في تمام الساعة الـ3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو، من شمال شرق الأطلسي، وهي تتقدم مجموعة السفن التي تضم طراد “بطرس الأكبر” الصاروخي الذري الثقيل، وسفينتي “سيفيرومورسك” و”الأميرال كولاكوف” الكبيرتين المضادتين للغواصات، إضافة إلى عدد من سفن الإمداد،

مؤكداً أن الهدف من وراء إرسال مجموعة السفن الروسية إلى سوريا هو “ضمان الحضور العسكري البحري الروسي في مناطق حيوية وهامة في مياه العالم، وتأمين الملاحة البحرية، وحماية كافة النشاطات الاقتصادية البحرية لروسيا الاتحادية، ومواجهة التحديات الجديدة، بما فيها القرصنة البحرية والإرهاب الدولي” على حد وصفها بحسب “عربي 21”.

رئيس أركان الأسطول البحري الروسي السابق، الأميرال فيكتور كرافتشينكو، ذكر في حديث لوكالة “إنترفاكس” الروسية أن “السفن المتوجهة إلى سوريا تمثل مجموعة بحرية ضاربة مضادة للسفن والغواصات”، وأنها سوف تصل إلى شرق المتوسط في غضون 10 أيام إذا لم تتلق أي أوامر تعدل مسارها، وتحمل “كوزنيتسوف” إلى شرق المتوسط، حسب المصادر العسكرية الروسية، مقاتلات “ميغ-29 KR”، و”ميغ 29-KUBR”، ومقاتلات “سو-33” البحرية، إضافة إلى مروحيات “KA-52″ الملقبة بـ”التمساح”.

استخدام الطائرات البحرية

وسيتيح هذا الوجود العسكري البحري الروسي على سواحل روساي استخدام الطائرات البحرية لأول مرة في هجمات حقيقية، وهو ما أكده الفريق أول ليونيد إيفاشوف، الذي قال: “سوف يتسنى لنا وللمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر استخدام الطائرات البحرية في القتال الفعلي لا في المناورات، وسيوكل للمروحيات والطائرات الحربية التي تحملها “كوزنيتسوف” الإقلاع وتنفيذ مهام معينة، فيما لم يسبق أن جرى استخدام الطائرات البحرية لتنفيذ مهام فوق اليابسة”.

مجلس “الدوما” الروسي

وكان مجلس “الدوما” الروسي، صادق في الـ7 من تشرين الأول، على الاتفاقية المبرمة بين روسيا الاتحادية والنظام السوري ، لـ”ضبط معايير بقاء القوات الجوية الروسية العاملة في مطار “حميميم”، وتشريعهم وجود القوات الجوية الروسية في سوريا.

وتتيح الاتفاقية لموسكو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والإمدادات للنظام السوري، بما يخدم تنفيذ المجموعة الجوية الروسية مهامها، وضمان أمن عسكرييها وظروف معيشتهم في سوريا، دون خضوع السفن والطائرات الروسية لأي رسوم تستوفى من قبل جانب النظام السوري ، كما تضفي على العسكريين الروس وعائلاتهم الحصانة الممنوحة للدبلوماسيين لدى عبورهم حدود سوريا والإقامة على أراضيها”.

شام تايمز

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