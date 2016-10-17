الخارجية الروسية تعرض نتائج مفاوضات لوزان حول سوريا… فما هي؟؟؟ .. ايران تكشف عن المواضيع التي تم بحثها خلال اجتماع لوزان بشأن سوريا

أصدرت وزارة الخارجية الروسية, يوم الأحد, بيانا حول نتائج مفاوضات لوزان حول سوريا والتي تمثلت “بالحفاظ على سوريا دولة علمانية و تأكيد روسيا على ضرورة فصل المعارضة المعتدلة عن “جبهة النصرة”.

ونقلت وسائل اعلام روسية البيان الذي جاء فيه “تم تأكيد التزام كل المشاركين في اللقاء بالحفاظ على سوريا كدولة موحدة مستقلة علمانية يحدد السوريون أنفسهم مستقبلها من خلال حوار سياسي يجمع كل الأطراف”.

وأكد الجانب الروسي في لوزان أن ضمانة النجاح في تطبيق نظام وقف إطلاق النار هي فصل فصائل المعارضة “المعتدلة” عن مقاتلي “النصرة” والمجموعات الأخرى المتحالفة معها.

وأوضح بيان الخارجية “هذا يتطلب العمل المناسب من قبل كل المشاركين في اللقاء مع القوى الموجودة في سوريا، ومن الضروري فهم أن العمليات ضد إرهابيي داعش والنصرة ستستمر”.

وجاء ذلك عقب يوم من انعقاد اجتماع لوزان حول سوريا التي شاركت فيها روسيا والولايات المتحدة وقطر والسعودية وتركيا ومصر وإيران والعراق والأردن والمبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا, حيث تحدث الوزيران كيري ولافروف عن “طرح افكار جديرة بالاهتمام”.

وسبق المباحثات اجتماع ثنائي هو الاول الذي عقد بين لافروف وكيري بعد قرار تعليق المباحثات الروسية – الامريكية حول الملف السوري.

وجاء الاجتماع وسط أجواء من التوتر الدول والغربية وروسيا , في ظل تبني الغرب موقفا متشددا من موسكو, فضلا عن اتهامات لها بمواصلة قصفها للاحياء الشرقية لمدينة حلب.

ومن المقرر ان تستضيف العاصمة البريطانية لندن, اليوم الاحد”, اجتماعا بشأن سوريا, حيث سيجتمع وزير الخارجية الامريكي بعدد من نرائه الاوروبيين.

ايران تكشف عن المواضيع التي تم بحثها خلال اجتماع لوزان بشأن سوريا

كشفت وزارة الخارجية الايرانية ان اجتماع لوزان الذي عقد امس بشان الملف السوري تناول عددا من الامور اهمها موضوع “الهدنة” و “ارسال المساعدات الانسانية” و”فرز التنظيمات الارهابية”.

ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية عن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون العربية والافريقية حسين جابر انصاري في تصريح, بعد ختام اجتماع لوزان بشأن التوصل الى حل للأزمة السورية, ان “ثلثي الوقت في اجتماع لوزان تم تخصيصه للمواضيع الامنية والهدنة”.

وعلقت واشنطن الاتفاق الامريكي الروسي بشان سوريا الذي تم التوصل اليه في 9 ايلول الماضي والذي قضى بوقف اطلاق النار وايصال المساعدات الى حلب الا ان الهدنة فشلت بعد نحو اسبوع من دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 12 الشهر الماضي.

واوضح انصاري انه تم خلال الاجتماعات بحث الهدنة التي تم الاتفاق بشأنها بين اميركا وروسيا، والاسباب الرئيسية لانتهاكها وكذلك الفرز بين التنظيمات الارهابية وخاصة النصرة وداعش وبين سائر التنظيمات السورية”.

واشار انصاري الى ان المباحثات تركزت ايضا على “ضرورة ارسال المساعدات الانسانية في حلب وسائر المناطق السورية الاخرى, كما تم البحث بشأن الآليات المرتبطة وكيفية الجدولة الزمنية لكي يتم إقرار الهدنة والمسارعة في إرسال المساعدات الانسانية”.

شام تايمز

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