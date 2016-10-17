قتيل وسبعة جرحى بانفجار سيارة مفخخة في تل ابيب

لقي شخص حتفه واصيب سبعة اخرون يوم الاحد، في انفجار سيارة مفخخة بأحد مواقف السيارات في مدينة تل أبيب .

نقلت وسائل اعلام عن متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفلد، قوله ان ” سيارة انفجرت في شارع (غوارديا) في تل أبيب، مما أدى لمقتل شخص كان يستقل السيارة على الفور”، لافتا في الوقت نفسه الى “اصابة سبعة اشخاص بجراح إثر الانفجار الذي وقع قرب حافلة “.

واوضح روزنفلد ان “الإنفجار مرتبط بقضية إجرامية بحسب العناصر الأولى للتحقيق وتصفية حسابات”.

وكانت إسرائيل فرضت طوقاً أمنياً شاملاً على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بسبب احتفالاتها بعيد المظلة “سوكوت” كما فرضت إجراءات أمنية مشددة داخل حدودها، لتفادي الحوادث الأمنية.

يشار الى أن قتلى وجرحى سقطوا الشهر الماضي, في حادث اطلاق نار على مركز تجاري بوسط تل ابيب, حيث جاء ذلك بعد فترة سادها الهدوء أعقبت هجمات شبه يومية شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين بدأت في تشرين الأول 2015 واستمرت لأشهر عديدة.

وفرضت القوات الإسرائيلية, الشهر الماضي, إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بعد حملات دهم واعتقالات واسعة تركزت في محيط مدينة الخليل، كما أغلق الجيش عددا من الطرق الرئيسة في الضفة.

شام تايمز

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