عبداللهيان: بشار الأسد خط أحمر

قال امير عبداللهيان في مقابلة صحفية اجرتها معه صحيفة “سياست روز” (سياسة اليوم) الايرانية نشرتها الاحد، ردا على سؤال: كيف كان سلوكنا تجاه سوريا وكيف سيمضي؟ قال: ان ايران كانت اول دولة اتخذت موقفا حازما منذ الايام الاولى للأزمة في سوريا، في دعم الشعب والحكومة الشرعية لبشار الاسد، وكذلك محاربة الارهابيين.

ومن جهة اخرى فإن أداءنا تجاه سوريا شجع موسكو على تقديم الدعم للحكومة الشرعية والقانونية والشعبية في سوريا لمحاربة الارهاب.

واضاف، انه وبشأن أداء الجمهورية الاسلامية الايرانية لابد من أن نقول ان هذا الأداء كان ومازال ضمن توجه ايجابي وواقعي واستراتيجي.. إن التوجه العام هو متابعة استراتيجية ايران في الدفاع عن الحكومة والشعب في سوريا في إطار محور المقاومة ومحاربة الارهاب لإرسال هذه الرسالة الهامة الى العالم بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتخلى عن حلفائها ولن تسمح بأن يقوم الارهابيون بإسقاط نظام مشروع ورئيس جمهورية قانوني بدعم خارجي ومن بعض دول المنطقة.

وأضاف: ان الموضوع الاول هو مطالب الشعب السوري في مجال الاصلاحات السياسية في هذا البلد، ولابد ان يتم الاهتمام بها ونحن ندعم هذا الموضوع دوما. والموضوع الثاني هو ان الشعب السوري هو الذي يتخذ القرار الفصل،

وقد انتخب بشار الاسد في الانتخابات الاخيرة رئيسا للجمهورية، ونحن سندعم رأي الشعب السوري، وبالطبع قد يكون لبشار الاسد معارضين ويمكنهم ان يتابعوا مطالبهم في إطار العملية السياسية وليس التعاون مع الارهابيين والعصابات المسلحة عديمة المسؤولية.

وأكد امير عبداللهيان ان بشار الاسد يمثل خطا احمر بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية، موضحا ان تدمير نظام ما قد يكون سهلا الا ان بناء النظام مهمة صعبة. ففي العراق ورغم مضي قرابة 15 عاما ونظرا لكون نموذج التغيير تم تشكيله من خلال العدوان الاميركي والخارجي، فإنه مازال لم يجد الاستقرار المطلوب وبالتالي عندما نقول ان بشار الاسد خط احمر لنا، لانه منتخب من قبل الشعب السوري، وعندما نقول سوريا خطنا الاحمر، لكونها كيانا سياسيا مستقلا يتعرض للعدوان الخارجي سواء في إطار الارهابيين وسواء في إطار التدخلات الاجنبية المباشرة.

شام تايمز

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