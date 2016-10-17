لماذا يعتبر خل التفاح معجزة إنقاص الوزن؟

يتطلب إنقاص الوزن بسرعة اتباع نظام غذائي صارم وتكبد نفقات مالية باهظة لشراء أطعمة معينة، في حين أن مكونا واحدا زهيد الثمن يمكنه حل هذه المشكلة بسهولة ويسر وهو خل التفاح.

يتميز خل التفاح أو معجزة إنقاص الوزن كما أطلق عليه موقع “بولد سكاي” وترجمته “العربية نت” ، بقدرته العالية على حرق الدهون، تقليل احتباس السوائل في الجسم، تحسين معدل الأيض فضلاً عن التحكم في الشعور بالجوع، مما يجعله وسيلة فعالة في إنقاص الوزن بسرعة.

كما أنه يفيد الصحة العامة للجسم، حيث يساعد فى خفض مستويات الكوليسترول بالدم ويعمل على تحسين الدورة الدموية.

فإذا كنت تريد تجربته كأداة مساعدة لحرق الدهون، فعليك أولاً بإحضار هذه المكونات: خل التفاح شرط أن يكون مصفى، شاي البابونج، مسحوق القرفة، وعسل خام، ثم قم بتحضير كوب من شاي البابونج، أضف إليه ملعقة أو اثنتين من خل التفاح، وكمية من العسل الخام للتحلية ورشة قرفة.

وللاستفادة من المزيج في إنقاص الوزن بشكل سريع، يجب تناول هذا الخليط الساخن مرتين في اليوم، قبل وجبات الطعام بثلاثين دقيقة، وإذا كنت ترغب في طريقة أسهل فيمكنك تناول ملعقتي طعام من خل التفاح قبل الوجبات بثلاثين دقيقة.

شام تايمز

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