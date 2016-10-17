هكذا أصبحت “كاساندرا” بعد مرور 20 عاماً!

منذ أكثر من 20 عاماً، عشق المواطنون في العالم العربي، أوّل مسلسل مكسيكي دُبلج الى لغتهم: “كسندرا”.

ولعبت الممثّلة كورايما توريس دور الفتاة الغجرية الفقيرة التي تحوّلت الى سيّدة غنية، على مدار 150 حلقة.

أمّا اليوم، وبعد مرور حوالي الـ24 عاماً، كيف أصبحت كسندرا؟ وهل تغيّرت كثيراً؟ أم انّها لا تزال جميلة ورشيقة؟

بعد الرصد، توصّلنا الى بعض الصور الحديثة لنجمة المسلسل، حيث ظهرت أجمل من قبل، وبجسمٍ ممشوق، وشعرٍ أسود طويل.

يُذكر أنّ “كسندرا” دخل كتاب “غينيس” كأكثر مسلسل مشاهدة “Telenovela” حول العالم.

شام تايمز

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