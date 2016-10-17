الإمارات تفتتح مخيماً نموذجياً للنازحين السوريين في لبنان

افتتحت سفارة الدولة في لبنان أمس مخيماً نموذجياً في بلدة المرج في البقاع الغربي لإعادة تأهيل اللاجئين السوريين، وهو يضم خمسين عائلة سورية أي ما يعادل 350 شخصاً، بينهم 120 طفلاً بتمويل من سفارة الدولة، حيث شارك في الافتتاح السفير حمد سعيد الشامسي، إلى جانب عضو كتلة «المستقبل» ونائب البقاع الغربي، جمال الجراح ورؤساء البلديات وحشد شعبي وإعلامي.

وجال الشامسي على أقسام المخيم واطلع على المكتبة المصغرة التي تم تمويلها وافتتاحها لتعليم ما بين 40 إلى 50 طفلاً سورياً إلى جانب مكان خصص للأنشطة الترفيهية لمساعدة الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقام السفير الشامسي والنائب الجراح بتوزيع ملابس على الأطفال السوريين في المخيم كبادرة حب ومساعدة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء بعد الاطلاع على حاجات النازحين ومعاناتهم، واستمع إلى مطالبهم ووعد بمساعدة خاصة للحالات الإنسانية الطارئة والملحة.

وكانت كلمة للنائب الجراح شكر فيها الإمارات قيادة وشعباً على مساعداتها الإنسانية ووقوفها إلى جانب الشعبين السوري واللبناني، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين.

الخليج

شام تايمز

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