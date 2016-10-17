اغويرو يكشف الطريقة الوحيدة لإيقاف ميسي

اعترف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بصعوبة مهمة فريقه عندما يلاقي برشلونة الإسباني مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وقال أجويرو في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “اللعب ضد ميسي مواجهة استثنائية، لم أكن أتمنى مواجهة برشلونة في القرعة، لأنه صديقي وزميلي بالمنتخب، إلا أنه لا يمكن التحكم في القدر”.

وأضاف هداف مانشستر سيتي: “أعلم كل شيء عن ميسي، وكذلك مدربي بيب جوارديولا، وستكون أمامنا فرصة صعبة للغاية لإيقافه، ولن يتحقق ذلك إلا إذا لم يحالفه التوفيق أو يقدم زملائي في خط الدفاع مباراة العمر، لأنه ببساطة أفضل لاعب في العالم”.

وواصل المهاجم الأرجنتيني: “دوري الأبطال هي البطولة التي تنقص مانشستر سيتي، قدمنا أداءً مميزًا الموسم الماضي، وتأهلنا للدور قبل النهائي، ولكن بشكل عام هناك فرق مرشحة دائمًا للفوز باللقب مثل برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ”.

واختتم: “ولماذا لا نفوز بدوري الأبطال، حققنا نتائج جيدة في بداية المشوار هذا الموسم، ونسعى لاستغلال هذه الصحوة والتركيز على تطور مستوانا، فالتتويج بلقب هذه المسابقة ستكون لحظة مجنونة للغاية، لأنه حلم كبير لجماهير مانشستر سيتي”.

كووورة

شام تايمز

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