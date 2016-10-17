برافو يعلق على كبوة مانشستر سيتي وعودته إلى كامب نو

يثق كلاوديو برافو، حارس مرمى مانشستر سيتي، في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفًا على فريقه السابق برشلونة الإسباني، الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال برافو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرو”، اليوم، الأحد، “برشلونة مطالب بتحقيق الفوز بأي ثمن، لأنه يخوض المباراة على ملعبه، أما مانشستر سيتي فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة، ونسعى لاستغلال أسلحة الفريق، وبذل أقصى ما لدينا من جهد، ونتطلع لتقديم مستوى مميز”.

وأضاف الحارس “أي فريق لديه فرصة لتحقيق الفوز على برشلونة، رغم أن الفريق الكتالوني يملك عناصر مميزة”.

وتابع برافو، الذي يعود إلى “كامب نو” للمرة الأولى منذ رحيله عن البارسا مطلع الموسم الجاري، “سعيد للغاية بالعودة مجددًا للعب في كامب نو، ومقابلة زملائي القدامى في النادي الذي منحني فرصة اللعب بمستويات قوية”.

وأشار برافو إلى أن سيتي ليس لديه ما يقلقه رغم الفشل في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات، حيث تعادل السيتيزن مع سيلتك بدوري الأبطال، ثم خسر أمام توتنهام، وتعادل مع إيفرتون في الدوري، مضيفًا أن بيب جوارديولا، المدير الفني، غير أسلوب الفريق الإنجليزي، وبات يلعب كرة سريعة ومختلفة.

وأكد قائد منتخب تشيلي أنه ينسجم تدريجيًا مع زملائه في صفوف مانشستر سيتي، لأن الأمر لن يتحقق بين عشية وضحاها، مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى أن أجواء المنافسة في البريميير ليج قوية للغاية، لأن الفوارق بين أندية المسابقة ليست كبيرة، إضافة إلى القوة البدنية للاعبين في كل الفرق.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes