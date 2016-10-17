نيويورك بوست: صدام حسين كان لديه “غرفة تعذيب سرية” فى نيويورك

كشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية عن تقرير يشير إلى أن الرئيس العراقي الأسبق “صدام حسين” كان لديه “غرفة تعذيب سرية” في قبو مقر بعثة العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، ان”استخدام الغرفة بدأ في عام 1979، داخل المبنى المكون من خمسة طوابق فى شارع 79 في “مانهاتن”، بعد وصول صدام حسين إلى السلطة في العراق”.

وقال أحد المسؤولين ان “عملاء المخابرات العراقية كانوا يحتجزون عراقيين مقيمين في الولايات المتحدة في هذه الغرفة لفترات تصل لـ15 يوما، بغية الضغط على عوائلهم في العراق”.

واضاف “كانت الغرفة مظلمة، وتم تعزيز الباب بطريقة تحول دون كسره من الداخل أو الخارج، ولم يكن هناك داع لأي حاجز كاتم للصوت”.

وتابع المسؤول الثاني “لم يكن بإمكانك أن تسمع شخصا وهو يصرخ في تلك الغرفة”.

وزعم المسؤولان أن “عملاء المخابرات استخدموا في أساليب التعذيب أسلاكا نحاسية، وخراطيم مطاطية، وقاموا بقلع أظافر السجناء، ولجأوا إلى الضرب المبرح”.

وذكر التقرير أنه “كان يتم اعدام الاشخاص الغير متعاونين، وارسالهم إلى بغداد فى صناديق كشحنة دبلوماسية لا تخضع للتفتيش”.

واشار المسؤولان الى ان “جميع الأدلة تمت ازلاتها من قبل الولايات المتحدة في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، الذي أسقط نظام حسين من السلطة في عام 2003”..

يشار إلى أن الغزو الأمريكي للعراق، بدأ في 20 اذار 2003 حتى 15 كانون الأول 2011، عبر القوات المتعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بحجة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل تهدد أمن امريكا وحلفائها.

شام تايمز

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