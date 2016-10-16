استقالة الحكومة الكويتية لخلافات حادة مع البرلمان وصدور مرسوم يقضي بحل البرلمان

قدمت الحكومة الكويتية, يوم الاحد, استقالتها, بسبب “خلافات حادة” مع البرلمان, بالتزامن مع صدور مرسوم يقضي بحل مجلس الامة.

وذكرت صحيفة (الوطن) الكويتية ان “الحكومة استقالت، وذلك بعد دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل”.

وتزامن ذلك مع صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي.

وسبق ان اشارت صحف كويتية الى ان “الحكومة ستقدم استقالتها, بسبب عدم التعاون مع مجلس الأمة, وذلك بعد دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل .

وأوردت مصادر اعلامية, نقلا عن وسائل اعلام كويتية ان خلاف حدث بمجلس الأمة الكويتي، دفع الحكومة إلى تقديم إستقالتها من منصبها، وسط أنباء بحل مجلس الأمة القائم قريبا.

وكانت مصادر برلمانية اعلنت انه من من المتوقع أن تستقيل الحكومة الكويتية الخميس, بعد أن طلب مشرعون استجواب ثلاثة وزراء من أعضاء الأسرة الحاكمة منهم وزير النفط الذي يتولى أيضا منصب وزير الاعلام.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الثلاثاء أن عضوا في مجلس الأمة طلب أن يجيب وزير النفط والإعلام على سؤال عن قصور مزعوم في الاضطلاع بواجباته.

وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اصدر، في عام 2012، مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة المنتخب في العام 2009.

وشهدت الكويت على مدار السنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة 6 حكومات متتالية على الأقل، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس النواب.

شام تايمز

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