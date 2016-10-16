ضحايا بينهم جندي ورجال شرطة بتفجيرين استهدفا غازي عينتاب وولاية هكاري بتركيا

سقط ضحايا, بينهم رجال شرطة, يوم الأحد, بتفجير انتحاري خلال مداهمة أمنية بولاية غازي عينتاب جنوب تركيا. كما قتل جندي تركي بعبوة ناسفة في ولاية هكاري شرقي البلاد.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية إن “إرهابيين” فجروا أنفسهم أثناء محاولة الشرطة اعتقالهم في مبنى بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن والي غازي عينتاب قوله ان “3 من رجال شرطة قتلوا في هذا التفجير”.

من جهتها, نقلت وكالات انباء عن مصدر امني تركي قوله ان “شرطيين قتلا كما سقط جرحى جراء قيام انتحاري بتفجير نفسه قبيل اعتقاله خلال مداهمة أمنية في غازي عنتاب جنوبي تركيا”.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان التفجير، بحسب وسائل اعلام التي تحدثت عن وقوع خسائر, دون ذكرمزيد من التفاصيل.

تركيا : تفجير انتحاري ثان في مدينة غازي عنتاب

فجر انتحاري ثان نفسه في مدينة غازي عنتاب التركية، حسبما أفادت وكالة “دوجان” التركية للأنباء الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016). وأوضح التقرير أن الانتحاري يعتقد بأنه كان زعيماً لخلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن الانتحاري هو القتيل الوحيد في ذلك الانفجار الذي وقع أثناء مداهمة لمنزل في ضاحية بوراك بالمدينة. واحتجزت السلطات زوجة الانتحاري وطفليه الاثنين.

شام تايمز

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