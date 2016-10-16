فصائل معارضة تنتزع دابق وصوران الاستراتيجيتين بريف حلب من “داعش” .. قوى الثوار يواصلون التقدم في ريف حلب

تمكنت فصائل معارضة , يوم الأحد, من السيطرة على بلدتي صوران ودابق الاستراتيجيتين بريف حلب الشمالي عقب معارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش), وذلك ضمن إطار عملية “درع الفرات” المدعومة تركيا.

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن الفصائل المقاتلة سيطرت على بلدة صوران بريف حلب الشمالي بعد انسحاب عناصر تنظيم “داعش” منها باتجاه الباب.

وبهذه السيطرة تتمكن الفصائل المقاتلة من التقدم لفك الطوق عن مدينة مارع.

كما اشارت المصادر الى ان الفصائل المقاتلة انتزعت بلدة مارع من أيدي تنظيم “داعش” عقب معارك عنيفة بين الطرفين.

وتشكل قرية دابق أهمية رمزية عند تنظيم “داعش” الذي يقول إن معركة “عظيمة” ستحدث فيها كعلامات لنهاية العالم “قيام الساعة” وفقا لحديث نبوي، ذكر فيه اسم “دابق”.

وكان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قال في تسجيل صوتي أواخر العام الماضي “سنغزو العالم بعد دابق”, مشدداً على عناصره الثبات في المعارك.

وتتبع دابق لناحية أخترين، وتبعد عن مركز مدينة حلب مسافة 45 كم، فيما تبعد عنها الحدود التركية حوالي 15 كم تقريباً.

من جانبها أعلنت تركيا أنها, وبإطار عملية “درع الفرات”, تمكنت من تدمير مبان تابعة لـ “داعش” في قريتي دابق وأرشاف شمالي حلب, ما أدى الى مقتل عدد من مقاتلي التنظيم.

وبدأت فصائل معارضة, يوم السبت, عملية عسكرية, بدعم تركي, لاستعادة السيطرة على بلدة دابق بريف حلب من ايدي تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

بعد تحرير “دابق”.. الثوار يواصلون التقدم في ريف حلب

يواصل الجيش السوري الحر المنضوي ضمن غرفة عمليات “درع الفرات” التقدم في ريف حلب الشمالي والسيطرة على مواقع جديدة في المنطقة من تنظيم الدولة.

وقال ناشطون، إن فصائل الثوار تمكنت اليوم الأحد من تحرير قرى الحميدية والمسعودية واسنبل واحتميلات وحور النهر في ريف حلب الشمالي بعد انسحاب تنظيم الدولة منها، وسط انهيار في صفوف التنظيم الذي فرّ صباح اليوم من مواقعه في قرية دابق.

وكانت قوات الجيش السوري الحر، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن سيطرتها الكاملة على بلدة “دابق” بريف حلب، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم الدولة الذي كان يسيطر عليها.

وشكلت سيطرة الثوار على قرية “دابق” ما يمكن أن يسمى ضربة في العمق لتنظيم الدولة، الذي انهارت أمامه أحد أهم المجازات التي يتكئ عليها في شرعية دولته. وسارع التنظيم قبل يوم من تحرير القرية على أيدي الجيش السوري الحر إلى إثارة زوبعة جديدة مفادها أن ما يحدث وسيحدث في دابق، ما هو إلا دابق الصغرى.

ونقلت مصادر ميدانية في ريف حلب الشمالي أن عناصر تنظيم الدولة فروا باتجاه معقل التنظيم الرئيس في ريف حلب الشمالي، وهو الباب، حيث شوهدت أرتال كثيرة تصل إلى المدينة منذ يوم أمس السبت.

إلى ذلك سيطر الثوار ضمن غرفة عمليات “درع الفرات” على بلدة صوران بريف حلب الشمالي، وجاءت السيطرة عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الأخير.

شام تايمز

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