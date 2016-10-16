سانا : ضحايا بالقذائف على أحياء سكنية في مدينة حلب

أفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة بأن “امرأتين استشهدتا وأصيب 16 شخصا آخرين جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على حي السيد علي بمدينة حلب”.

وأشار المصدر في وقت لاحق إلى أن عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها التنظيمات الارهابية سقطت على منازل المواطنين في حي الحميدية تسببت بارتقاء شهيد وإصابة 13 شخصا بجروح “.

وبين المصدر أن الاعتداءات الإرهابية على الحيين ادت ايضا إلى “وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم وانهيار 3 طوابق من بناء سكني في حي الحميدية”.

وارتقى أمس شهيدان واصيب 9 أشخاص بجروح نتيجة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الارهابية على حيي السليمانية والجميلية بحلب.

سانا

شام تايمز

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