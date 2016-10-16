البحرية البريطانية في حالة تأهب قصوى بعد اعلان روسيا ارسال أسطول من سفنها الحربية إلى سوريا عبر ساحل بلادها

لندن ـ “شام تايمز”: اعلنت البحرية الملكية البريطانية حالة التأهب القصوى بعد قرار روسيا ارسال أسطول من السفن الحربية إلى الساحل البريطاني في طريقه إلى سوريا.

وقالت صحيفة (ميل أون صندي) إن وزارة الدفاع البريطانية ستحرّك سفينتين حربيتين على محمل السرعة لاعتراض حاملة طائرات روسية مدججة بالأسلحة متجهة إلى القنال الانكليزي لإجراء مناورة بالذخيرة الحية بالقرب من اسكتلندا، قبل توجهها إلى سوريا.

واضافت أن حاملة الطائرات الروسية (الأميرال كوزنيتسوف) وسبع سفن حربية روسية ستعبر المياه الإقليمية البريطانية باتجاه سوريا، لقصف قوات من وصفتهم بالمتمردين في حلب ومدن سورية أخرى.

ورجحت الصحيفة احتمال أن يجري أسطول السفن الحربية الروسية مناورة بالذخيرة الحية في شمال اسكتلندا قبل أن يبحر في القنال الانكليزي باتجاه سوريا، وسط تصاعد أجواء التوتر بين الغرب وموسكو واصرار القيادة الروسية على استعراض عضلاتها على عتبة المملكة المتحدة.

واشارت إلى أن البحرية الملكية البريطانية ستنشر المدمرتين (دنكان) و (ريتشموند) لمرافقة أسطول السفن الحربية الروسية، والذي من المتوقع وصوله إلى القنال الانكليزي في غضون الأيام القليلة المقبلة، حتى عبوره المياه الإقليمية البريطانية.

وكانت موسكو طلبت من دبلوماسييها العاملين في سفاراتها لدى الدول الغربية اعادة عائلاتهم إلى روسيا على محمل السرعة.

وتسيّر بريطانيا دوريات في مياه بحر الشمال وحتى الدائرة القطبية الشمالية، رداً على اعتبرته قيام روسيا بتكثيف نشاطات غواصاتها في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

ويُعد هذا الحادث الحلقة الأخيرة من المواجهات بين القوات البريطانية والروسية. وقامت مقاتلتين من سلاح الجو الملكي البريطاني باعتراض قاذفتين روسيتين قادرتين على حمل سلاح نووي بالقرب من سواحل اسكتلندا في الأسبوع الماضي، كما اعترضت سفينة حربية بريطانية غواصة نووية روسية لدى اقترابها من المياه الإقليمية لبلادها في حزيران/يونيو الماضي.

شام تايمز

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