«سو 33» و«ميغ 29» و«التمساح» إلى سورية على ظهر «كوزنيتسوف»

انطلقت حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف» قاصدة الساحل السوري وعلى متنها مقاتلات «سو» و«ميغ» ومروحيات «التمساح» في رحلة ستقضي فيها هناك 5 أشهر.

وترافق «كوزنيتسوف» التي تحمل إلى شرق المتوسط مقاتلات «ميغ 29 KR»، و«ميغ 29 KUBR»، ومقاتلات «سو 33» البحرية، إضافة إلى مروحيات «KA 52» الملقبة بـ«التمساح» مجموعة سفن حربية تابعة لأسطول الشمال الروسي.

وذكر أسطول الشمال الروسي، في بيان صادر عنه أمس، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن «كوزنيتسوف» قد انطلقت في تمام الساعة الـ3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو من شمال شرق الأطلسي، وهي تتقدم مجموعة السفن التي تضم طراد «بطرس الأكبر» الصاروخي الذري الثقيل، وسفينتي «سيفيرومورسك» و«الأميرال كولاكوف» الكبيرتين المضادتين للغواصات، إضافة إلى عدد من سفن الإمداد.

وأكد أسطول الشمال، أن الهدف من وراء إرسال مجموعة السفن الروسية إلى سورية «ضمان الحضور العسكري البحري الروسي في مناطق حيوية وهامة في مياه العالم، وتأمين الملاحة البحرية وحماية كافة النشاطات الاقتصادية البحرية لروسيا الاتحادية، ومواجهة التحديات الجديدة بما فيها القرصنة البحرية والإرهاب الدولي».

و«الأميرال كوزنيتسوف» قادرة على حمل أكثر من خمسين طائرة، ومزودة بصواريخ مجنحة مضادة للسفن من نوع «غرانيت»، وصواريخ «كلينوك» المضادة للأهداف الجوية، وأنظمة «كاشتان» الصاروخية المدفعية، إضافة إلى منظومات دفاعية متكاملة مضادة للغواصات.

وفي تعليق للفريق أول ليونيد إيفاشوف، على تسيير روسيا قافلة السفن المذكورة هذه، قال: «سوف يتسنى لنا وللمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر استخدام الطائرات البحرية في القتال الفعلي لا في المناورات. وعلى ما يبدو فإنه سيوكل للمروحيات والطائرات الحربية التي تحملها كوزنيتسوف الإقلاع وتنفيذ مهام معينة، فيما لم يسبق وأن جرى استخدام الطائرات البحرية لتنفيذ مهام فوق اليابسة».

الوطن

شام تايمز

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