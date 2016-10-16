” سامسونغ ” ترسل علباً مضادة للاحتراق لعملائها لإعادة ” نوت 7 “

قالت شركة سامسونغ إنها سترسل علباً مضادة للاحتراق وقفازات واقية لعملائها الذين سيعيدون هواتف “غالاكسي نوت 7” التي يحتمل انفجارها، مما أثار موجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التطور الجديد في فضيحة سحب الهواتف.

وأوقفت الشركة إنتاج هاتفها اللوحي “غالاكسي نوت 7” نهائياً بعد أقل من شهرين على طرحه بالأسواق في أعقاب تقارير عن احتراق بطاريات بعض الهواتف.

وجاءت تقارير عن انبعاث دخان من بعض البطاريات البديلة ليمثل لطمة أخرى لعلامة سامسونغ التجارية والآفاق المالية المستقبلية للشركة.

وكتبت شركة تتعامل في منتجات شركة أبل المنافسة لسامسونغ على تويتر “علب لشركة سامسونغ مضادة للاحتراق؟ هل تم اختبارها؟”.

وقالت سامسونغ في بيان إنها ترسل العلب الواقية للزبائن الذين اشتروا هواتف “غالاكسي نوت 7” عبر موقعها الإلكتروني.

وأظهر تسجيل مصور عبر يوتيوب نشره موقع لأخبار البرمجيات أدوات تشمل علبة مضادة للاحتراق عليها تحذير من النقل على الطائرات وقفازات زرقاء للامساك بالجهاز.

وكتبت مستخدمة على تويتر “المزحة هي أنه عندما تفتح علبة داخل علبة داخل علبة تجد كيسا”.

وقالت لورا ليزك المتحدثة باسم شركة سبرينت إن موظفي التجزئة أبلغوا بإزالة الهواتف من علبها ووقف تشغيلها ووضعها في علب مضادة للاحتراق.

( رويترز )

شام تايمز

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