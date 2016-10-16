بالفيديو .. لكمة قاتلة تودي بحياة رجل في أستراليا

رصدت كاميرات المراقبة مقطع فيديو للكمة قاتلة وجهها رجل كان يتريض عاري الصدر إلى رأس أب لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، ما أسفر عن سقوط الضحية على الأرض في حالة احتضار حيث قضى في المستشفى عقب يومين.

ووقع الحادث في مدينة بريسبان الأسترالية عاصمة ولاية كوينز لاند.

ووفق ما اوردت قناة العربية ، يبدو القاتل في المقطع يمارس الرياضة و بعد أن يعبر بجانب أحد الأشخاص في المواجهة، نشب حوار بينهما، يعود ويوجه إليه لكمة قاتلة، ثم يغادره عدة خطوات، ويرجع إليه مرة أخرى وهو فاقد الوعي ويواصل الصراخ في وجهه.

وشوهد في المقطع بعض المارة وهم يحاولون مساعدة الضحية. فيما أطلقت الشرطة الأسترالية حملة للبحث عن المهاجم إلى أن تم اعتقاله الثلاثاء وإحالته للمحاكمة.

والقاتل هو وارين هارين ويبلغ من العمر 38 عاماً، ووجهت إليه تهمة ضرب أفضى إلى موت تيموثي لانغ (48 عاماً) الذي قضى يوم الاثنين الماضي، بعد أيام من اللكمة المميتة.

شام تايمز

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