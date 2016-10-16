كتائب الثوار تسيطر على (صوران) شمال حلب و يطبق على داعش في دابق

أعلنت كتائب الثوار مساء اليوم السبت سيطرتها على بلدة “صوران إعزاز” في ريف حلب الشمالي بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش” ضمن عمليات موسعة بدأتها غرفة عمليات (درع الفرات) صباح اليوم مدعومة بقوات تركية.

وأعلنت عددٌ من الفصائل العسكرية المشاركة في العملية السيطرة على بلدة صوران بعد سيطرتها في وقت سابق اليوم على قرى عيطون وأرشاف والغيلانية ومزارع الكويتي، وذلك ضمن عمليات واسعة تهدف للسيطرة على بلدة “دابق” الاستراتيجية.

ويخوض الثوار معاركهم هناك بدعمٍ تركي، حيث أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابٍ له اليوم إلى مشاركة قوات المهام الخاصة التركية في المعارك، مشيراً أنّ الهدف من وراء هذا التحرك تحرير المنطقة من داعش وتشكيل منطقة آمنة تصل مساحتها إلى خمسة آلاف كيلو متر.

وجراء التقدم الذي حققه الثوار اليوم، اقتربت من حصار التنظيم في بلدة “دابق” وأشار ناشطون إلى وجود انسحاباتٍ للتنظيم من البلدة نحو مدينة الباب منذ صباح اليوم.

كما واصلت فصائل الجيش الحر المشاركة في عملية “درع الفرات” المدعومة من الجيش التركي، تقدمها على حساب تنظيم “داعش” في ريف حلب الشمالي، واقتربت من محاصرة قرية “دابق” ذات الأهمية الرمزية للتنظيم، بشكل كامل.

وخلال معارك اليوم، المندرجة ضمن المرحلة الثالثة من درع الفرات، تمكن الجيش الحر من تحرير كل من قرى أرشاف وغيطون والغيلانية ومزارع الكويتي، بعد اشتباكات مع عناصر التنظيم.

وشهدت المعارك قصفاً تركياً مدفعياً مكثفاً، إلى جانب مشاركة طائرات التحالف بالتمهيد لفصائل الجيش الحر، بحسب تأكيدات الناشطين.

وباتت قرية دابق ذات الأهمية الرمزية، محاصرة من قبل الجيش الحر بشكل شبه كامل، ومن المتوقع بحسب الناشطين السيطرة عليها مع حلول يوم غد الأحد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح اليوم السبت، أن تركيا تدعم المعارضة السورية المعتدلة التي تتقدم في دابق، ومن هناك “سنعلن منطقة آمنة خالية من الإرهاب”.

شام تايمز

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