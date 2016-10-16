ريال مدريد ينهي مسلسل التعادلات بسداسية أمام بيتيس

أنهى فريق ريال مدريد مسلسل تعادلاته وحقق فوزاً ساحقاً على مضيفه ريال بيتيس بستة أهداف مقابل هدف على ملعب “بينتو فيامارين” في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح المدافع رافائيل فاران مهرجان أهداف ريال مدريد في الدقيقة الرابعة وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 31 ثم سجل مارسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 39 وأحرز إيسكو هدفين في الدقيقتين 45 و63 واختتم كريستيانو رونالدو السداسية في الدقيقة 79 بينما أحرز هدف بيتيس الوحيد ألفارو سيخودو في الدقيقة 56.

وتعادل ريال مدريد في آخر 3 جولات بالليجا مع فياريال ولاس بالماس وإيبار قبل أن يسحق بيتيس خارج أرضه ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد المتصدر وتجمد رصيد بيتيس عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

بدأ ريال مدريد اللقاء بضغط هجومي وجدية شديدة أسفرت عن هدف مبكر في الدقيقة الرابعة من كرة عرضية إثر ضربة ثابتة حولها المدافع فاران إلى الشباك ببراعة.

وواصل ريال مدريد ضغطه المكثف في الشوط الأول بعد أن وجه رونالدو تسديدة قوية وانطلق الجناح السريع في بيتيس بيتشيني ولكن بلا خطورة ثم محاولة من كوفاسيتش وضربة رأس من جاريث بيل أنقذها الحارس ببراعة.

هدأ إيقاع ريال مدريد بعد مرور ربع ساعة، وهدد روبن كاسترو مرمى الفريق المدريدي بتسديدة قوية وانطلق مارسيلو وصنع الخطورة من الجبهة اليسرى ولكن الريال لم يستغل الموقف مع تسديدة من مارسيلو رد عليها كاسترو.

وفي الدقيقة 31، نجح كريم بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد من تمريرة سحرية من المنطلق توني كروس ليهز بنزيمة الشباك ببراعة على يسار الحارس أدان.

وأنقذ حارس بيتيس تسديدة قوية من جانب مارسيلو الذي قاد هجمة سريعة من الجبهة اليسرى وسدد ببراعة التي أبعدها الحارس، ووجه الظهير المنطلق بيتشيني تسديدة قوية علت العارضة، وحاول بيتيس مجدداً الوصول إلى مرمى الريال بتمريرة في العمق أبعدها فاران بهدوء.

وسجل مارسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 39 بعدما أوقف تسديدة قوية من بنزيمة وسدد في الشباك ليعزز تقدم فريقه، ومرر فاران كرة عرضية التقطها حارس بيتيس بسهولة ونال إيسكو البطاقة الصفراء للخشونة وأبعد ريال مدريد فرصة هدف محقق من روبين كاسترو الذي مرر كرة عرضية خطيرة.

وفي الدقيقة 45، سجل ريال مدريد الهدف الرابع بعد جملة تكتيكية منظمة ورائعة في هجمة مرتدة بدأها كوفاسيتش مع بيبي ثم بنزيمة إلى رونالدو الذي مرر إلى بيبي ليمنح الأخير هدية إلى إيسكو والشباك خالية ويسجل الهدف الرابع ببراعة وينتهي الشوط بتقدم مستحق للريال.

وأشرك بيتيس تغييرين دفعة واحدة بنزول سيخودو وزوزليا بدلاً من داركو واليجريا لتنشيط الهجوم، ونال بيزيلا مدافع بيتيس البطاقة الصفراء لعرقلة إيسكو وأضاع أصحاب الأرض فرصة التسجيل من انطلاقة لروبن كاسترو وعرضية أهدرها بغرابة خواكين من ضربة رأس اصطدمت بالمدافعين.

وسدد رونالدو كرة بالرأس فوق العارضة، وأهدر خواكين انفراداً بمرمى الريال من تسديدة بجوار القائم، ومرر بيل وأبعد دفاع بيتيس، ونجح ألفارو سيخودو في تسجيل الهدف الأول لصالح بيتيس من هجمة سريعة بدأت بتمريرة خاطئة من بيبي ليهز الشباك ببراعة.

تراجع أداء ريال مدريد بشكل واضح في الشوط الثاني مع تراخي في الأداء الهجومي واستعراض بالكرة وتمريرات متبادلة مع محاولات جادة من بيتيس قبل أن ينجح إيسكو في إضافة الهدف الخامس من تمريرة عرضية أرسلها رونالدو دون متابعة ووصلت إلى إيسكو الذي سدد ببراعة في الزاوية اليمنى لمرمى بيتيس في الدقيقة 63.

وأشرك ريال مدريد لاعبه لوكاس فاسكيز بدلاً من كوفاسيتش في الدقيقة 65، وواصل بيتيس محاولاته بتسديدة خارج المرمى واختتم أصحاب الأرض التغييرات بنزول داني سيبايوس على حساب جوناس مارتين، وتبادل بنزيمة ورونالدو الكرة ولكن الأخير سدد بعيداً عن المرمى.

مرر رونالدو وأبعدها الحارس دون متابعة ثم أنقذ الحارس أدان انفراداً من بنزيمة وفرصة ضائعة من رونالدو بضربة رأس،وسقط بيل في منطقة الجزاء دون مخالفة وخرج بنزيمة وحل موراتا بديلاً في الدقيقة 74، ووجه رونالدو تسديدة من ركلة ثابتة أبعدها الحائط البشري.

وحصل زوزليا على إنذار بعد عرقلة لوكاس قبل أن يضع كريستيانو رونالدو الهدف السادس في الدقيقة 79 من انطلاقة سريعة بالكرة بعد تمريرة موراتا ليهز الشباك بعد محاولات مكثفة من النجم البرتغالي.

وألقى ريال مدريد بآخر أوراقه بنزول أسينسيو على حساب جاريث بيل في الدقيقة 80، ووجه رونالدو تسديدة قوية فوق العارضة وسط استسلام تام من ريال بيتيس وانطلق خواكين لاعب بيتيس ومرر كرة عرضية بلا خطورة على مرمى الريال.

أهدر روبن كاسترو محاولة بالرأس ونال بيتروس مدافع بيتيس البطاقة الصفراء، وأطلق رونالدو تسديدة صاروخية لينتهي اللقاء بفوز ساحق للريال.

كووورة

شام تايمز

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