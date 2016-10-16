هاتريك كاراسكو يقود أتلتيكو مدريد لاكتساح غرناطة بسباعية

قاد الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو فريقه أتلتيكو مدريد لدك شباك ضيفه غرناطة بنتيجة (7-1) مساء السبت على ملعب “فيسنتي كالديرون” في إطار الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وأحرز كاراسكو ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 34 و45 و61 ، فيما حملت ثلاثة أهداف النكهة الأرجنتينية بأقدام نيكولاس جايتان، هدفين في الدقيقتين 63 و81، وأنخل كوريا قبل النهاية بأربع دقائق، واختتم البرتغالي تياجو مينديز الحفلة بالهدف السابع في الدقيقة 87.

وجاءت أهداف “الروخيبلانكوس” السبعة ردا على هدف التقدم للفريق الأندلسي الذي أحرزه إيساك كوينكا في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

ويعتبر هذا هو ثاني أكبر انتصار للأتلتي تحت قيادة سيميوني بعدما فاز في 2013 على خيتافي بسباعية نظيفة.

ويعد هذا اللقاء خير استعداد للفريق المدريدي لمواجهته المقبلة في دوري الأبطال عندما يرحل للأراضي الروسية لمواجهة روستوف يوم الأربعاء المقبل.

وبهذا الانتصار العريض يستعيد رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني صدارة الليجا بعدما رفعوا رصيدهم للنقطة الـ18 وبفارق نقطة أمام إشبيلية صاحب المركز الثاني، وفي انتظار نتيجة اللقاء الذي سيحل فيه ريال مدريد، 15 نقطة، ضيفا على ملعب “بنيتو فيامارين” معقل ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، واصل غرناطة فشله في تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم ليقبع في قاع الترتيب بنقطتين.

كووورة

شام تايمز

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