ديبالا يؤكد صدارة يوفنتوس بهدفين في شباك أودينيزي

أكد يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي، وتغلب على ضيفه أودينيزي (2ـ1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، على إستاد يوفينتوس بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الثامنة للبطولة.

تقدم لاعب الارتكاز التشيكي جاكوب جانكتو، بالنتيجة لصالح فريقه أودينيزي، في الدقيقة (30).

وعادل المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لأصحاب الأرض، في الدقيقة (43)، قبل أن يعود بالشوط الثاني لزيارة شباك الضيوف من علامة الجزاء في الدقيقة (51).

وحافظ يوفنتوس، بهذه النتيجة، على صدارة الدوري، بفارق 5 نقاط كاملة عن روما، الوصيف، بينما استقر رصيد أودينيزي عند 7 نقاط في المركز الـ17، في انتظار استكمال مباريات الجولة غدًا الأحد، والإثنين.

كووورة

شام تايمز

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