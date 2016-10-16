التحالف العربي يقر باستهدافه صالة العزاء في صنعاء عن طريق الخطأ

اعترفت قيادة قوات التحالف العربي يوم السبت، باستهداف مجلس العزاء بصنعاء عن طريق الخطأ، مما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة “واس” السعودية الرسمية عن القيادة قولها إنها قبلت ما خلصت إليه نتائج التحقيق في قصف مجلس العزاء بصنعاء، التي أعلنها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث باليمن، مؤكدة في بيان لها أنها ستباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد فيه من توصيات.

وأضاف البيان “قيادة التحالف إذ تعلن ذلك لتعرب عن أسفها لهذا الحادث غير المقصود، وما نتج عنه من آلام لأسر الضحايا، والذي لا ينسجم مع الأهداف النبيلة للتحالف، وعلى رأسها حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق”.

وسقط عشرات القتلى والجرحى, يوم السبت, جراء استهداف طيران التحالف, الذي تقوده السعودية, لمجلس عزاء في صنعاء باليمن.

وكان فريق التحقيق في قصف مجلس العزاء بصنعاء أعلن في وقت سابق من السبت، أن الأركان العامة اليمنية قدمت لمركز توجيه العمليات الجوية معلومات تبين لاحقا أنها مغلوطة، عن وجود قيادات حوثية مسلحة في الموقع.

وكانت طائرات التحالف قد شنت، عصر السبت، 4 غارات استهدفت، بشكل مباشر، الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء، حيث أقيم هناك عزاء والد وزير الداخلية التابع للمجلس الرئاسي في صنعاء اللواء جلال الرويشان.

وبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية حملة عسكرية في آذار 2015 ضد الحوثيين، المتهمين بأن لهم صلات مع إيران، لوقف تقدمهم في جنوب اليمن. وسيطر الحوثيون مدعومين من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على مناطق واسعة من البلاد

شام تايمز

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