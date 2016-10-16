وزير الخارجية التركي : على “جبهة النصرة” الانسحاب مباشرةّ ودون تأخير من حلب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت، إن على عناصر “جبهة النصرة” المتواجدين في مدينة حلب الانسحاب منها مباشرةّ ودون تأخير.

وأوضح جاويش أوغلو حسب وسائل اعلام تركية، أن “كافة الأطراف التي اجتمعت في مدينة لوزان السويسرية اليوم متفقة على ضرورة حل الأزمة السورية بالطرق السياسية”، داعياً في هذا الصدد إلى “الإعلان عن وقف لإطلاق النار يشمل عموم المناطق السورية”.

وانتهت محادثات لوزان للتسوية السورية التي انطلقت في سويسرا يوم السبت، بمشاركة وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة ودول إقليمية.

وأشار جاويش أوغلو إلى “ضرورة استئناف المحادثات المتوقفة بخصوص الأزمة السورية، من أجل الوصول إلى حل نهائي، وأنّ على النظام السوري والمعارضة المعتدلة طرح مبادراتهما للحل”.

ولفت الوزير التركي إلى أن “الأطراف المحاربة ضدّ تنظيم “داعش” في سوريا تحقق نجاحات ملموسة خلال الفترة الأخيرة”، مشيراً إلى “وجوب وقف الاشتباكات من أجل التّمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة”.

وكشفت تقارير إعلامية يوم الجمعة، إن أنقرة ستقدم في اجتماع لوزان حول سوريا خطة جديدة لتسوية الأزمة تتضمن تحقيق الهدنة وتعاون قوات التحالف الدولي وروسيا في مكافحة الإرهاب، كما تتضمن 6 بنود تشمل وقف إطلاق النار بين كافة الأطراف المتنازعة وبدء عملية إيصال مساعدات إنسانية بشكل عاجل ونشر مستشفيات ميدانية في مواقع بحاجة إلى ذلك.

وحول فحوى المحادثات التي جرت بين وزراء خارجية الدول المجتمعة في لوزان, قال جاويش أوغلو “هناك العديد من النقاط التي أجمع الجميع عليها، ولكن هناك أيضاً بعض النقاط التي لم تتمكن الأطراف من الاتفاق حولها، والمباحثات حول هذه النقاط ما زالت مستمرة وعلى الجميع إعطاء ضمانات حيال الامتناع عن استهداف قوافل المساعدات الإنسانية”.

واستضافت مدينة لوزان السويسرية, السبت, اجتماعا دوليا جديدا حول الأزمة السورية, بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا إلى جانب تركيا والسعودية وقطر وإيران, وسط أجواء من التوتر الدول والغربية وروسيا , في ظل اتهامات للاخيرة بمواصلة قصفها للاحياء الشرقية لمدينة حلب.

شام تايمز

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