أميركية تخشى أن يتحول رماد والدتها إلى مخدرات !

أبدت سيدة أميركية، قلقا بالغا، بعد سرقة رماد والدتها الراحلة من السيارة، قائلة إنه تخشى أن يكون اللص مدمنا فيعتقد أنه مخدرات ويقوم باستهلاكه.

ويقوم بعض الأشخاص في الولايات المتحدة ودول أخرى من العالم، بإحراق جثامين أقاربهم عوض الدفن تحت الأرض، ويحتفظون بما تبقى من رمادها من باب الذكرى.

وبحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، قالت كارولين باركر، إن الرماد كان في كيس بلاستيكي محفوظ بصندوق داخل السيارة، لكنه تعرض للسرقة إلى جانب أغراض أخرى بولاية ماساشوستس.

وأضافت باركر بحسرة بالغة أنها لا تتحسر على المسروقات الأخرى، لكنها حزينة جدا لسرقة رماد والدتها، لكونه لا يعوض، بحسب قولها، داعية من سرقوه إلى إعادته لها.

شام تايمز

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