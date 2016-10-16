نسخة ” أندرويد ” الجديدة تعد بمفاجآت مثيرة

أعلن نائب رئيس شركة غوغل” ديف بيرك” رسميا عن إطلاق نسخة أندرويد نوجا 7.1 التجريبية التي ستعمل على هواتف بيكسل الذكية، بحسب موقع Android Developers.

وستكون النسخة التجريبية المحدثة لأندرويد متاحة في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينما ستصدر النسخة النهائية في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.

وبحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، سيحصل أصحاب أجهزة بيكسل C ونيكسوس 5X على نسخة أندرويد نوجا 7.1 قبل غيرهم، بينما ستزود أجهزة نيكسوس 6 و 9 بالتحديث في وقت لاحق ، وبالإضافة إلى الهواتف المذكورة سوف يتم الإعلان عن بقية الأجهزة فيما بعد.

وسوف يتمكن المطورون باستخدامهم هذه النسخة من إضافة اختصارات التطبيق التي تسمح للمستخدم أن ينتقل مباشرة إلى ميزة معينة أو قسم معين داخل التطبيق مباشرة من الشاشة الرئيسية. أي يمكن اعتبارها مثل فكرة اللمس الثلاثي الأبعاد في نظام IOS الخاص بأجهزة آيفون، ولكن بطريقة جديدة وبدون الضغط بقوة حيث يمكن تطبيق الفكرة على كل الأجهزة التي ستحصل على أندرويد نوجا.

ومن أهم المزايا التي يضيفها هذا الإصدار دعم لوحة المفاتيح الصورية حيث يمكن للتطبيقات تعريف لوحة المفاتيح بأنواع المحتوى التي تقبلها وتقوم لوحة المفاتيح بتقديم كل الصور وغيرها من أنواع المحتوى للمستخدم بالإضافة إلى ميزة تتعلق بإدارة التخزين وتسمح للمستخدم بإزالة الملفات غير المستخدمة وتحرير المساحة الممتلئة من خلال توجيهه إلى شاشة إعدادات جديدة.

شام تايمز

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