الرئيس الفرنسي : السعي وراء إحراز مكاسب عسكرية لصالح النظام السوري يعزز التطرف

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إن “السعي وراء إحراز مكاسب عسكرية لصالح النظام السوري يعزز التطرف، ولا يزيد إلا من حدة الاستقطاب في سوريا والمنطقة”، في إشارة منه للغارات الروسية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها هولاند، مساء الجمعة، في قصر الإليزيه، مع وزير خارجيته جان مارك أيرولت، أمام منظمات المجتمع المدني التي تسعى لإحلال السلام في سوريا.

وجدد هولاند دعوته لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا، وإعلان وقف إطلاق النار بشكل عاجل.

كما شدد على أن “الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في سوريا يمر من خلال الحوار السياسي”.

من جانبه أكد وزير الخارجية أيرولت، أن بلاده ستواصل مساعيها من أجل زيادة ضغط المجتمع الدولي على النظام السوري وحلفائه.

(ANADOLU)

شام تايمز

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