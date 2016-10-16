أمريكيون يعيشون تجربة اللاجئين السوريين في معرض تفاعلي

هؤلاء الناس الذين تركوا سوريا هم أطباء ومحامون وتجار وحلاقون.. هم مثل أي أحد فينا”.

لكن منازلهم هدمت وأصبحت على الأرض ولم تعد لديهم حياة في وطنهم.

هذا معرض تفاعلي في واشنطن أنشأته منظمة “أطباء بلا حدود.”

يعيش الزوار رحلة مماثلة لما يمر به اللاجئون.

أولاً، لديهم ثلاثون ثانية ليختاروا خمسة أمور ليأخذوها معهم.

ثم يصعدوا على متن قارب مماثل للذي يركبه اللاجئون ويعبرون فيه البحار الهائجة.

بعد ذلك، يرتدون جهاز الواقع الافتراضي لينغمسوا بأجواء المخيمات وقصص اللاجئين.

“لدي طفل صغير وكنت أتخيل لو كنت إحدى تلك الأمهات اللاتي يخضن الرحلة مع أطفالهن ويحاولن حمايتهم خلال كل هذا”.

“نحن نعلم كل هذه الأشياء، ولكن عندما نخوض التجربة تتغير طريقتنا بالتفكير بها تماماً”.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كتاب CNN Arabic ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من CNN Arabic ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

شام تايمز

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