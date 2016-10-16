تجدد الاشتباكات بين قوات النظام و(داعش) بدير الزور

تجددت الاشتباكات بين قوات النظام وتنظيم “داعش” في مدينة دير الزور السبت (15 تشرين الأول/أكتوبر)، تزامناً مع وصول عائلات لمقاتلين في التنظيم من مدينة الموصل العراقية إلى دير الزور.

وتشهد مدينة دير الزور منذ صباح يوم الجمعة عنيفة بين تنظيم “داعش” وقوات النظام وتجددت تلك الاشتباكات اليوم، حيث شهدت أحياء الصناعة والحويقة الغربية والرشدية والجبيلة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استخداما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في محاولة من قبل قوات النظام للتقدم والسيطرة على مواقع التنظيم في تلك الأحياء،

مستغلة حالة التشتت والانشقاقات التي يعيشها التنظيم منذ فترة، والقصف المكثف من قبل طائرات الروس ومقاتلات التحالف الدولي، والقصف العنيف من مدفعية قوات النظام الثقيلة المتواجدة على الجبل المطل على أحياء مدينة دير الزور، والتي استهدفت أحياء الحميدية والرشدية والحويقة والجبيلة ومحيط جسر السياسية وحويجة صكر.

وامتدت الاشتباكات لتشمل محيط مطار دير الزور الشرقي واللواء 137، واستهداف التنظيم الأحياء المحاصرة بقذائف الهاون ومدفع جهنم، ما أوقع عدة أصابات في صفوف المدنيين، لتشن المقاتلات الروسية عدة غارات على جبال ثردة المطلة على مطار دير الزور ومدخل المدينة الجنوبي من جهة البانوراما.

وفي سياق آخر، أبلغ التنظيم أمنييه بمصادرة منازل المقاتلين السابقين في صفوف الجيش الحر وحركة أحرار الشام وجبهة فتح الشام، والفارين خارج مناطق التنظيم، وإعطائها لعائلات عراقية قادمة من مدينة الموصل، بعد وصل العديد من عائلات التنظيم الفارة من الموصل إلى مدينة البوكمال، تزامناً مع إعلان اقتراب معركة الموصل.

شام تايمز

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