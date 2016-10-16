وزير ألماني : نحن من يجب أن نحدد اللاجئين القادمين إلينا و ليس عصابات التهريب

دافع وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله عن اتفاقية اللاجئين المبرمة بين الاتحاد الأوروبي مع تركيا ودول أخرى.

وفي خلال مؤتمر لقواعد حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قال شويبله اليوم السبت “يجب أن نحدد نحن بأنفسنا، من يمكنه القدوم إلينا، ولا ينبغي أن نترك القرار لعصابات التهريب”.

في الوقت نفسه، أكد شويبله المنتمي إلى حزب ميركل، أن واجب إنقاذ لاجئي القوارب الذين يواجهون محنة في عرض البحر، يعد من الأمور البديهية، وأضاف أنه يجب ترحيل اللاجئين الذين ليس لديهم فرص للبقاء في أوروبا وبدون حدوث ذلك فإن أوروبا في هذه الحال ستكون كمن يقدم المساعدة لعصابات التهريب والتجارة الدولية بالبشر.

يذكر أن المؤتمر يحمل اسم مؤتمر ألمانيا، وهو الرابع من بين ستة مؤتمرات يعقدها التحالف المسيحي على مستوى ألمانيا وقد تناول المؤتمر موضوع أوروبا ودورها في العالم.

(DPA)

شام تايمز

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