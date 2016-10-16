عقب انتهاء لوزان .. كيري: الاطراف المشاركة تجتمع الاثنين القادم لمناقشة الخطوات المستقبلية .. انتهاء الاجتماع “بشأن سوريا دون التوصل لنتائج

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم السبت، إن اللقاء القادم بين الأطراف التي شاركت في محادثات لوزان بشأن الصراع السوري، سيكون يوم الاثنين القادم.

وأوضح كيري حسب وكالة (رويترز) أن المحادثات أسفرت عن توافق جيد حول عدد من الاحتمالات التي قد تقود إلى هدنة في سوريا.

وأضاف كيري أن المحادثات شابتها لحظات من الصعوبة والتوتر، مضيفاً أن الاتصال القادم بين الأطراف التي شاركت في المحادثات سيكون يوم الاثنين لمناقشة الخطوات المستقبلية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الجهات المشاركة في لوزان طرحوا أفكارا جديرة بالاهتمام.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن “اجتماع لوزان ساده التوتر لكنه شهد طرح أفكار جديدة”، مشيراً إلى ان “الإجتماع كان لتبادل أفكار بشأن الأزمة السورية واتسم بالصراحة”.

وانتهت محادثات لوزان للتسوية السورية التي انطلقت في سويسرا يوم السبت، بمشاركة وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة ودول إقليمية.

واستضافت مدينة لوزان السويسرية, السبت, اجتماعا دوليا جديدا حول الأزمة السورية, بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا إلى جانب تركيا والسعودية وقطر وإيران, وسط أجواء من التوتر الدول والغربية وروسيا , في ظل اتهامات للاخيرة بمواصلة قصفها للاحياء الشرقية لمدينة حلب.

انتهاء اجتماع “لوزان” بشأن سوريا دون التوصل لنتائج

قال مراسل أورينت “سيبان ديركي”، إن الاجتماع الدولي حول سوريا الذي عقد مساء اليوم السبت في مدينة لوزان بسويسرا انتهى دون التوصل إلى نتائج، وضمّ الاجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا ودول إقليمية.

وأكد مراسلنا أن وزارء الخارجية غادروا الاجتماع تباعاً، وتم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً انعقاده مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، ولم يتم الحديث عن أي نتائج ملموسة قد تم التوصل إليها.

عدم التوصل إلى نتائج

وصرح مسؤول أمريكي أن اجتماع لوزان الذي ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة و روسيا إلى جانب وزراء تركيا والسعودية وقطر ومصر والعراق و إيران والأردن الخاص بسوريا قد انتهى دون تحقيق أية نتائج تذكر.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد انتهاء الاجتماع، أن المشاركين في اللقاء حول سوريا ناقشوا عدة أفكار مثيرة للاهتمام، وأنهم اتفقوا على مواصلة الاتصالات في أقرب وقت ممكن.

وقال لافروف: “توجد عدة أفكار ناقشناها اليوم في هذه الدائرة، التي تمثل دولا ذات نفوذ كبير، بإمكانها التأثير على الوضع، والاتفاق على مواصلة الاتصالات خلال الأيام القليلة القادمة، أملا بالتوصل إلى اتفاقيات معينة من شأنها أن تساهم في تقدم التسوية”.

المماطلة وسفك المزيد من الدماء

وكان نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة عبد الأحد اسطيفو قال وقت سابق من اليوم إّن “تغييب السوريين عن الاجتماعات التحضيرية هو إحدى الإشكاليات التي تتسبب بزيادة التعقيد وخلط الأوراق”.

واعتبر أّن القاسم المشترك بين كل الاجتماعات التي عقدت منذ بيان جنيف 2012 حتى اليوم، هو تغييب السوريين والاحتكار الأمريكي الروسي. مضيفاً أن هذه المحادثات لن تؤدي سوى إلى تضييع الوقت والمماطلة وسفك مزيد من الدم السوري.

وتابع نائب رئيس الائتلاف أنه منذ شباط نتحدث عن هدنة سيتم على أساسها وقف الأعمال العدائية، لكن ما يحصل على الأرض هو العكس تماما. فالمناطق المحاصرة تزداد عددا وتجويعا، وبتنا نعاني حاليا من التهجير القسري، مشددا على أّن المسؤولية بشكل أساسي يتحملها الأمريكيون والروس.

شام تايمز

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