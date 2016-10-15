لبنان : احتراق مطعم الفنان المعتزل فضل شاكر دون إصابات

شب حريق ضخم في مطعم الفنان المعتزل فضل شاكر في الرميلة بالقرب من مدخل صيدا الشمالي ليل الأربعاء – الخميس الماضي ، حيث التهمت ألسنة النيران كامل المطعم.

وبحسب ما ذكرت قناة العربية ، على الفور حضر إلى المكان فوج إطفاء بلدية صيدا وعمل عناصره على إخماد الحريق الذي ساعد على انتشاره انفجار وجود قارورة غاز في مطبخ المطعم.

ولم يؤد الحريق إلى وقوع أي إصابات، ومن ثم حضرت إلى المكان القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة أسباب الحريق.

يذكر أن المطعم كان يملكه سابقاً الفنان المعتزل وكان اسمه “ألحان” على اسم ابنته.

شام تايمز

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